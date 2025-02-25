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Африка раскалывается на две части, в трещине — новый океан

Африка раскалывается на две части, в трещине — новый океан

Эфиопия, пустыня Данакиль

В 2005 году жители Эфиопии впервые начали замечать вдоль пустынь мощные трещины.

Прогноз на далекое будущее от ученых: в следующие несколько миллионов лет восточная часть Африки отколется от основного континента, а между ними образуется новое море, которое со временем превратится в полноценный океан. 

Это — результат долгого и монотонного геологического процесса. Впервые Восточно-Африканский разлом возник около 22 миллионов лет назад и с каждым годом он становится всё больше. Две тектонические плиты — Сомалийская на востоке и Нубийская (Африканская) на западе — ежегодно отдаляются друг от друга примерно на 2,5 сантиметра. Если процесс не остановится, то примерно через 5-10 миллионов лет половина Эфиопии, Сомали, Кения и Танзания образуют самостоятельный континент. 

Из-за этого разделения вдоль нового гигантского острова от Эфиопии до Мозамбика сформируется новый океанский бассейн, который наполнят воды Аденского залива. Сначала по размеру он будет напоминать Красное море, но через несколько десятков миллионов лет станет похож на небольшой Атлантический океан.

Фото: Wikimedia Commons
На карте пунктиром выделены линии разрыва континента по Восточно-Африканскому разлому. Красными треугольниками схематически изображены вулканы

Причиной образования рифта послужили сложные геологические процессы: поток разгоряченной перегретой породы поступал наружу из верхней части мантии Земли, создавая глубокие долины и вулканические пики по линии движения разлома вплоть до Зимбабве. 

Будет ли скорость образования разлома увеличиваться или, наоборот, уменьшаться, пока неясно. В любом случае, ближайшие несколько миллионов лет жителям Африки точно не стоит беспокоиться.

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