Агрессивная капибара напала на девушку в Колумбии: видео

Животное помог отогнать мужчина с палкой.

В Колумбии огромная капибара напала на девушку и попыталась ее утопить. Это произошло, когда пострадавшая купалась в озере, пишет New York Post.

Таблоид публикует кадры видео, которое сняли очевидцы. На записи видно, как большая агрессивная капибара подплывает к девушке, а затем запрыгивает ей на спину и роняет в воду. Колумбийка громко кричит, зовя на помощь, грызун в этот момент пытается укусить ее за голову.

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На помощь девушке пришел прохожий мужчина, который отогнал грызуна палкой. О состоянии пострадавшей не сообщается — как и о причинах нападения на нее животного. Обычно капибары пугливы и дружелюбны, они живут группами у берегов озер и рек и сторонятся людей.

Стоит отметить, что видео обрезано: вполне возможно, что девушка изначально проявляла слишком навязчивое внимание к животному, спровоцировав его.

Капибары считаются самыми крупными грызунами в мире — они могут вырастать до 1,3 м в длину и весить 66 кг. В дикой природе животные обитают в Центральной и Южной Америке и часто причиняют ущерб фермерам, так как едят их урожай (особенно любят дыни, кабачки и зерно). В воду капибары заходят, спасаясь от хищников. Животные способны задерживать дыхание под водой почти до 5 минут и бегать со скоростью до 34 км/ч.