Айсберг необычной формы заметили рядом с канадским Дилдо

Жители недолго думая прозвали его «дикбергом».

Жители прибрежного рыбацкого селения Дилдо (Канада) заметили в живописном заливе Консепшн («бухта Зачатия») необычный айсберг, форма которого напомнила им мужской половой орган. Ледяное образование представляло собой колонну с куполообразной вершиной, которая вздымалась над двумя овальными льдинами. Фотограф Кен Претти сделал с дрона несколько снимков айсберга, который к тому моменту оказался рядом с соседним городом Харбор-Грейс.

Местные жители в шутку прозвали ледяную глыбу «Дикбергом». Когда Претти выложил снимки «Дикберга» в сеть, они предсказуемо вызвали бурную реакцию пользователей. К сожалению, жизнь айсберга оказалась коротка: он обрушился уже на следующий день после фотосессии.

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В мае в канадских провинциях Ньюфаундленд и Лабрадор проходит сезон айсбергов. Согласно официальным данным, рядом с местным побережьем уже зафиксировали появление 200 ледяных гигантов.

Ранее стало известно, что огромный айсберг размером почти с Лондон откололся от шельфового ледника Антарктиды неподалеку от одной из исследовательских станций. Британская антарктическая служба (BAS) сообщила, что это второй подобный разлом за последние два года.