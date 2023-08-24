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Очень жаркий август: Финальный этап!

№ 3(7)

Август

Russian Traveler №3(7) 2023
Очень жаркий август: Финальный этап!
Очень жаркий август: Финальный этап!

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Айсберг раскололся и перевернулся рядом с лодкой туристов: видео

Фото: Rebecca Lucas Gan

Редкие кадры были запечатлены возле острова Шпицберген.

Туристы из Филиппин Ребекка Лукас Ган и Брайан Ган сняли редкие кадры, на которых внушительных размеров айсберг раскололся и перевернулся в водах возле норвежского острова Шпицберген. Это произошло в Лиллиехукбрине – ледниковом комплексе шириной 22 километра на западном побережье Шпицбергена.

«Я услышала громкий звук, и обернувшись, увидела, что айсберг начал двигаться, переворачиваясь и становясь все больше и выше. Сначала я подумала, что у меня галлюцинации, потому что я никогда раньше не видела ничего подобного. Айсберги обычно не двигаются. Затем наш гид объяснил, что нам повезло стать свидетелями такого крайне редкого явления», – Ребека Лукас Ган.

Считается, что около 60 процентов суши Шпицбергена в настоящее время покрыто такими ледниками, что соответствует объему льда в 7000 км³.

Баланс между летними температурами и зимними осадками определяет, будут ли ледники здесь расти или уменьшаться. Айсберги, подобные тому, что наблюдался на Шпицбергене, обычно появляются на «стадии откалывания» ледника.

Хотя это естественный процесс, Центр полярных наблюдений и моделирования предполагает, что с середины 1990-х годов откалывание и истончение ледников резко ускорилось. Это происходит на фоне глобального изменения климата: температура на Шпицбергене выросла в семь раз по сравнению со средним глобальным показателем.

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