Спасти песцов от голода: завершилась экспедиция на остров Медный

Исследователи опасаются, что все песцы, проживающие на острове Медный Командорского архипелага, этой зимой могут погибнуть от нехватки пищи.

Фонд «Природа и люди» завершил срочную экспедицию на остров Медный Командорского архипелага, чтобы доставить необходимое питание для местных диких песцов. Также вместе с кормом привезли стройматериалы для кормушек. Всего на Медный было доставлено более 350 кг сухого корма, более 2000 яиц и 50 кг куриных тушек, рассказали в фонде.

Еще в середине XVIII века популяция на острове Медный насчитывала около 2000 песцов, но с тех пор она сокращалась по разным причинам: промышленная охота, нехватка кормовой базы, эпидемия ушной чесотки и другие инфекционные заболевания. На сегодняшний день популяция медновского песца находится в критическом состоянии. В 2024 году исследования экспертов из национального парка «Командорские острова» подтвердили, что из всех ранее учтенных песцовых нор заселены были только 20%. Ученые опасались, что эта зима может стать для популяции песцов последней – все они могли погибнуть от голода. Для этого и была устроена экспедиция.

В общей сложности экспедиция заняла девять дней. Несмотря на непростые погодные условия —регулярные шторма и волны до пяти метров — из Петропавловска-Камчатского до острова Медный защитники природы добрались меньше чем за три дня.

Фото: © Илья Труханов

«Из-за сложностей с погодой нам не удалось выполнить всё, что планировали в ходе экспедиции. Однако главная цель достигнута – мы передали сотрудникам нацпарка корм для песцов и стройматериалы для кормушек», — рассказывает член Совета фонда Илья Труханов.

Экоактивист отмечает, что по прибытии сфотографировать самих подопечных на острове, к сожалению, не удалось.

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«И это неудивительно — сейчас песцов настолько мало, что даже сотрудники нацпарка за всё лето встречали их на Медном не больше десяти раз, — рассказал Илья. — И это очередное подтверждение того, что мы делаем правильное дело. Очень надеюсь, что наш эксперимент по подкормке окажется удачным, и в будущем мы увидим, что популяция восстанавливается».

Фото: © Анна Рогачева

Песец, обитающий на острове Медный (Командорские острова), – это реликтовый подвид островного голубого песца, который отделился от островной популяции десятки тысяч лет назад.

На острове песец является основным хищником и играет ключевую роль в поддержании баланса и целостности экосистемы — их также называют «морскими санитарами». Они очищают береговую линию от останков погибших животных — тюленей, каланов и китов. Также песцы помогают регулировать численность других видов, предотвращая чрезмерное доминирование отдельных групп организмов. Подвид занесен в Красную книгу РФ.

Фото: © Илья Труханов

Из доставленных на остров стройматериалов сотрудники национального парка уже оборудовали две подкормочные площадки для песцов – в бухте Перешеек и в бухте Глинка. Конструкция такова, что корм подается постепенно, и животные смогут питаться на протяжении долгой зимы.

Руководитель программы по сохранению животного мира фонда «Природа и люди» Ирина Онуфреня выразила благодарность всем, кто принял участие в проекте по сохранению медновских песцов.