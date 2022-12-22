Акула жила с двумя самцами, но выбрала «непорочное зачатие»

Правда, для детенышей это закончилось плохо.

В Чикаго самка зебровой акулы (Stegostoma fasciatum) родила с помощью партеногенеза, оплодотворив свою собственную икру. И это несмотря на то, что она делила аквариум с двумя здоровыми самцами, которые, вероятно, могли бы ей помочь.

По словам авторов нового исследования, этот необычный случай бросает вызов прежним гипотезам о плюсах и минусах партеногенеза – формы бесполого размножения, которую иногда называют «непорочным зачатием».

«Это всего лишь второй известный нам случай, когда акулы рождались в результате партеногенеза, несмотря на то, что поблизости были здоровые партнеры. Наша последняя статья – это еще один шаг в изучении того, почему происходят эти "непорочные зачатия"», – Кевин Фельхейм, соавтор исследования из Музея естественной истории им. Филда в Чикаго.

Некоторые виды птиц, рептилий, амфибий и рыб используют партеногенез в качестве «плана Б», когда им трудно найти себе пару. Но этот процесс может быть рискованным: животные, рожденные в результате партеногенеза, обычно живут меньше и часто бесплодны. Это во многом объясняет, почему все виды позвоночных, способные к бесполому размножению, выбирают его только тогда, когда у них и впрямь нет других вариантов.

Фельдхейм и его коллеги обнаружили странное исключение из этого правила, проводя обычное генетическое тестирование двух детенышей акулы в аквариуме Шедда в Чикаго.

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Результаты анализа ДНК были ошеломляющими. Детеныши не соответствовали по отцовской линии ни одному из акул-самцов в аквариуме. Напротив, несколько пар генов, которые должны были отражать вклад отца, были вместо этого идентичными копиями генов матери.

В итоге акулята прожили всего несколько месяцев.

Исследователи говорят, что они могли умереть из-за вредных рецессивных аллелей – нефункциональных или дефектных копий генов акулы-матери, которые у детенышей, рожденных половым путем, были бы компенсированы доминантным геном с нормальной функцией от другого родителя.

Один из двух детенышей зебровой акулы, родившихся в результате партеногенеза Фото: Shedd Aquarium

Одним из недостатков бесполого размножения является то, что обе копии гена происходят от одного и того же родителя, что не оставляет права на ошибку, если мать является носителем аутосомно-рецессивного заболевания. Хотя авторы исследования не смогли подтвердить, что в гибели этих конкретных акул виноваты вредные рецессивные аллели, они сказали, что это типично для партеногенеза.

Выводы исследования могут иметь значение для сохранения зебровой акулы, которая относится к уязвимым видам. Изучение того, как они размножаются, может помочь аквариумистам разводить их в неволе.

«Зоопарки и аквариумы, подобные Шедду, играют ключевую роль в сохранении таких видов, как зебровые акулы, которые почти вымерли в некоторых частях мира. Крайне важно знать больше о партеногенезе и подтверждать генетический состав наших популяций в зоопарках и аквариумах, принимая обоснованные решения, которые помогают этой миссии», – заключила помощник директора в Аквариуме Шедда Лиз Уотсон.