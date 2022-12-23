Альбатросы – самые альтруистичные птицы на Земле. И вот почему

Эти птицы ставят потребности своих партнеров выше собственных.

Странствующие альбатросы (Diomedea exulans), вид птиц с самым большим размахом крыльев (в среднем три метра), могут жить до 50 лет. Одна из уникальных особенностей этих птиц – их преданность однажды выбранному партнеру. Обычно они составляют пару на всю жизнь, выводя потомство раз в два года.

После того, как самка откладывает одно яйцо, будущие родители проводят следующие 78 дней высиживая его и по поочередно меняясь вылетами в поисках пищи. Такие полеты за кормом занимают в среднем около 12 дней, в течение которых привязанный к гнезду родитель должен оставаться без еды. Это может оказать негативное влияние на состояние их тела, которое ухудшается тем больше, чем дольше их партнер отсутствует.

Новое исследование ученых из Ливерпульского университета выявило еще одну уникальную особенность альбатросов. Оказывается, эти птицы способны соизмерять потребности своего партнера, соотнося их с возрастом. Альбатросы, как правило, тратят меньше времени за поиском пищи, если их партнер старше, чем они сами. Эксперты считают, что это может быть связано с тем, что птицы способны оценить, как долго их партнер может обходиться без еды.

Поскольку пожилые птицы с большим трудом могут выдерживать давление длительного голодания, их партнеры предпочитают возвращаться быстрее к гнезду после поиска пищи, и такое поведение в конечном итоге приносит пользу обоим родителям, которые полагаются друг на друга в воспитании потомства.

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«На бумаге такое поведение выглядит очень заботливым: один родитель отказывается от кормления, чтобы защитить другого. На самом деле такое поведение приносит пользу обоим родителям. Альбатросы не могут быть родителями-одиночками, для этого очень суровые условия. Если один родитель изнуряет другого, заставляя его выполнять слишком много работы, он потеряет птенца, что будет катастрофой для обоих партнеров. Наши результаты показывают, что у птиц есть способ определить, какое давление может выдержать их партнер. Это знакомство может развиться за годы, которые они проводят вместе, размножаясь и узнавая ограничения друг друга. Так что, если вы странствующий альбатрос, а ваш партнер немного старше и менее способен оправиться от длительного голодания, в ваших же интересах принять дополнительные меры, чтобы помочь ему оставаться в боевой форме», – Финн МакКалли, ведущий автор исследования.

Результаты предыдущих исследований уже предполагали, что странствующие альбатросы меняют свое поведение при поиске пищи по мере взросления, но это первое исследование, показывающее, что возраст их партнера также может играть важную роль в этих поведенческих изменениях.

«Мы думали, что птицы при принятии решений будут больше заботиться о собственном возрасте, чем о возрасте своего партнера, поэтому эти результаты были действительно неожиданными. Наши результаты показывают, насколько сложной может быть жизнь животных и насколько природа полна сюрпризов», – заключает МакКалли.