Американским собакам угрожает инфекция легочных червей, переносимых улитками

Инфекция легочного червя у крыс может привести к параличу задних конечностей и повреждению головного мозга у собак.

Ветеринары предупреждают, что потенциально смертельный мозговой паразит, в настоящее время паразитирующий на инвазивных видах улиток, представляет такой же риск для собак, как и для людей.

Зараженная паразитами яблочная улитка, инвазивный вид, обитающий в Южной Америке, продвигается на юго-запад и восточное побережье США, и власти Северной Каролины теперь бьют тревогу.

Улитки, как известно, являются переносчиками крысиного легочного червя, который может угрожать собакам. К симптомам, которым могут подвергаться четвероногие друзья человека относится слабость в задних конечностях с их последующим параличом. В конечном итоге инфекция может привести к повреждению головного мозга собаки.

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Власти Северной Каролины предупредили жителей, что инвазивные виды улиток, которые могут быть смертельными для людей и разрушительными для речной жизни, были обнаружены вдоль реки Ламбер в южно-центральном регионе штата.

Яблочную улитку, пришедшую в США в качестве популярного аквариумного объекта, ранее отслеживали сотрудники парков и специалистов по дикой природе во Флориде, Джорджии, Техасе, Луизиане, Калифорнии, Аризоне и других южных штатах. Хотя яблочная улитка уже вторглась в Европу, Азию и другие штаты США, например, на Гавайи, ее появление на этой неделе стало первым случаем, зафиксированным в Северной Каролине.

Ветеринар Альфред Мина рассказал, что к нему поступают зараженные собаки несколько раз в месяц. По его словам, их можно вылечить, если выявить заболевание на ранних стадиях.

«Мы прописывали им кортикостероиды, затем антибиотики противогельминтное и обезболивающее. Большинство приходит в норму, если заболевание выявить на ранней стадии. Есть несколько случаев, когда выздоровление занимает больше времени, если владельцы обращались, когда собаки едва могли ходить», – Альфред Мина.

Однако иногда владельцы домашних животных и ветеринары могут ошибочно идентифицировать легочную инфекцию как воспаление, что приводит к неэффективному лечению, которое дает паразиту больше времени для распространения.

Геологическая служба США советует владельцам домашних животных и всем, кто путешествует на открытом воздухе, следить за яблочными улитками в пресноводных озерах, реках, ручьях, прудах и канавах.