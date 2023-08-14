Амурский тигр сделал селфи года в «Земле леопарда»

Редкий кадр с краснокнижным амурским тигром получили ученые национального парка в Приморье.

Героем самого яркого селфи редкой большой кошки стал самец под номером T 81M – повзрослевший котенок тигрицы T 7F.

«Снимок фотоловушки получился на редкость качественным, заслуживающим звание лучшего за последние несколько лет научных исследований тигров и леопардов в нацпарке. Хищнику "удалось" сделать четкий, красочный и глубокий кадр. Специалисты были впечатлены увиденным: это большая удача, чтобы самая большая кошка на свете с такого близкого расстояния запечатлела себя на скрытую камеру – при этом не проявляя агрессии к оборудованию ученых», – говорится в релизе нацпарка.

Молодой и любознательный хищник T 81M недавно покинул свою мать и теперь вовсю исследует окрестности нацпарка самостоятельно, осваивая собственный участок. Сейчас ему около трех лет.

Ученые установили «личность» тигра после анализа уникального узора полос на его шкуре. Благодаря огромному массиву данных, собранному за более чем 10 лет наблюдений за дикими животными «Земли леопарда», специалистам точно известна мать хищника, так как в прошлом он уже попадал в объективы фотоловушек вместе с ней.

В Приморье на девушку напал амурский тигр читать

Реклама

На территории «Земли леопарда» установлена самая большая сеть фотоловушек в России. В нее входят более 500 скрытых камер, которые позволяют наблюдать и фиксировать активность диких животных, при этом не нарушая их покой. Фотоловушки позволяют не только запечатлеть интересные кадры животных, но и фиксировать их численность.

Именно с помощью фотомониторинга известно, что на «Земле леопарда» – самая высокая численность амурского тигра среди всех заповедников нацпарков планеты. Здесь отмечено 58 взрослых тигров. Всего в России – около 750 тигров.

Национальный парк «Земля леопарда» расположен на юго-западе Приморского края, недалеко от Владивостока. Он сохраняет не только крупную группировку амурского тигра, но и ядро единственной в мире дикой популяции дальневосточного леопарда, одной из редчайших кошек в мире. В России отмечено 125 дальневосточных леопардов.