Антилопа пытается уплыть от крокодила в умопомрачительной гонке за выживание: видео

Ролик, который никого не оставит равнодушным.
Захватывающее происшествие случилось в Национальном парке Чобе в Ботсване. Антилопа личи оказалась в реке, преследуемая крокодилом. Исход гонки решили доли секунд.
На кадрах, опубликованных платформой дикой природы Latest Sightings, слышно, как наблюдатели на лодке подбадривают антилопу, которая прыгает и плывет так быстро, как только может, впереди приближающейся рептилии.
У антилопы есть некоторая фора, поскольку крокодил находится в нескольких метрах от нее. Затем рептилия на несколько секунд отвлекается на лодку и, кажется, теряет шанс настигнуть добычу, которая делает отрыв еще больше.
Но, похоже, силы антилопы иссякают ближе к берегу, а крокодил делает невероятный рывок. Когда до берега остается лишь несколько метров, и шанс на спасение становится осязаемым, крокодил хватает свою добычу.
К счастью, для антилопы, захват оказался неудачным, и она пользуется этой призрачной возможностью, чтобы ускользнуть и оказаться на спасительном берегу.
Личи (Kobus leche) – это африканская антилопа, ареал которой преимущественно ограничивается территориями таких стран как Ботствана, Намибия, Ангола, Замбия и Конго. Они привязаны к заливным равнинам, а также сезонно заливаемой болотистой местности дельты Окаванго. В мелкой воде они питаются болотной растительностью.
Животное относится к роду водяных козлов и, как мы могли убедиться, очень неплохо плавает и даже прыгает в воде – даже мех у нее со специальной «водоотталкивающей» пропиткой.
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