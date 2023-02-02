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Russian Traveler 04/2022
Январский фототурнир: встречайте победителей!
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Антилопа пытается уплыть от крокодила в умопомрачительной гонке за выживание: видео

Фото: Latest Sightings

Ролик, который никого не оставит равнодушным.

Захватывающее происшествие случилось в Национальном парке Чобе в Ботсване. Антилопа личи оказалась в реке, преследуемая крокодилом. Исход гонки решили доли секунд.

На кадрах, опубликованных платформой дикой природы Latest Sightings, слышно, как наблюдатели на лодке подбадривают антилопу, которая прыгает и плывет так быстро, как только может, впереди приближающейся рептилии.

У антилопы есть некоторая фора, поскольку крокодил находится в нескольких метрах от нее. Затем рептилия на несколько секунд отвлекается на лодку и, кажется, теряет шанс настигнуть добычу, которая делает отрыв еще больше.

Но, похоже, силы антилопы иссякают ближе к берегу, а крокодил делает невероятный рывок. Когда до берега остается лишь несколько метров, и шанс на спасение становится осязаемым, крокодил хватает свою добычу.

К счастью, для антилопы, захват оказался неудачным, и она пользуется этой призрачной возможностью, чтобы ускользнуть и оказаться на спасительном берегу.

Личи (Kobus leche) – это африканская антилопа, ареал которой преимущественно ограничивается территориями таких стран как Ботствана, Намибия, Ангола, Замбия и Конго. Они привязаны к заливным равнинам, а также сезонно заливаемой болотистой местности дельты Окаванго. В мелкой воде они питаются болотной растительностью.

Животное относится к роду водяных козлов и, как мы могли убедиться, очень неплохо плавает и даже прыгает в воде – даже мех у нее со специальной «водоотталкивающей» пропиткой.

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