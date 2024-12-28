Астронавт на МКС заметил «новогоднюю ёлку» из космоса

Озеро Дункан на севере Ирака зарекомендовало себя среди любителей пляжного отдыха и рыбалки.

В декабре 2018 года астронавт Алекс Герст запечатлел озеро Дукан, из космоса похожее на ёлку. Для космонавтов, проводящих праздники на борту Международной космической станции, озеро необычной формы стало настоящим символом Нового года и Рождества. Схожесть увеличивали странные «шары на ёлке» – темные пятна на озере.

Эти черные точки являются ничем иным, как бликами объектива камеры астронавта. А вот красивые разводы, похожие на резную мишуру, усеивающие поверхность озера, имеют естественную природу – они являются результатом цветения водорослей на поверхности озера, вызванного теплой погодой и сельскохозяйственными стоками в этих местах.

Озеро Дукан было искусственно сформировано в 1959 году по завершению строительства одноименной плотины. Площадь озера около 25,000 гектаров, а высота от основания «дерева» до его верхушки – 10 километров. Заканчивается новогодняя ёлка чем-то, напоминающим звезду, – в этом месте воды озера впадают в реку Литл-Заб.

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Дукан считается одним из самых красивых и самых крупных озер в Республике Курдистан на севере Ирака. Это популярное место среди рыбаков и туристов – водохранилище является домом для 180 видов разнообразных животных, в особенности рыб и птиц, а также редких для здешних мест видов типа евразийской выдры (Lutra lutra) и полосатой гиены (Hyaena hyaena).