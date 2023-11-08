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Астронавт заметил огромный череп в кальдере вулкана в Сахаре

Фото: NASA Earth Observatory

NASA опубликовало фото объекта, состоящего из натрона, шлаковых конусов и... теней.

Изображение было сделано еще 12 февраля одним из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС). Снимок был сделан в момент, когда космический корабль пролетал над горной цепью Тибести. Хребет расположен в центральной Сахаре, преимущественно на севере государства Чад и частично на юге Ливии.

Отчетливые очертания черепа обнаружились на дне вулканической кальдеры Тру-о-Натрон, также известной как Дун-Орей, – этот кратер в ширину достигает километра и образовался в результате массивного извержения вулкана, произошедшего тысячи лет назад. 

Белый цвет «рта, носа и левой щеки» череп приобрел за счет натрона – это встречающаяся в природе соленая смесь декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Области «глаз и носовых отверстий» представляют собой шлаковые конусы – крутые конические холмы, построенные вокруг жерл вулканов, которые возвышаются над остальным дном кальдеры. Более темная область слева от «лица» – это тень, отбрасываемая высоким краем кратера, что придает черепу характерную форму.

Фото: Alexios Niarchos
На этой фотографии, сделанной изнутри кальдеры, показаны натрон, шлаковый конус и край образования

Можно считать, что видимый из космоса «череп» стал эмблемой этой местности: сегодня Тру-о-Натрон бесплоден и безжизнен, но эксперты полагают, что примерно 14 000 лет назад здесь было процветающее ледниковое озеро. В 1960-х годах исследователи обнаружили окаменелости морских улиток и планктона под покрытой натроном поверхностью кальдеры. А в 2015 году последующая экспедиция обнаружила здесь окаменелости водорослей возрастом 120 000 лет.

По данным Earth Observatory, несмотря на то что Тру-о-Натрон не менее стар, чем окаменелости в высохшем озере, на самом деле он является одним из самых молодых вулканических образований в массиве Тибести. Окружающие вулканы, вероятно, намного старше.

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