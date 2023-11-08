Астронавт заметил огромный череп в кальдере вулкана в Сахаре

NASA опубликовало фото объекта, состоящего из натрона, шлаковых конусов и... теней.

Изображение было сделано еще 12 февраля одним из астронавтов на борту Международной космической станции (МКС). Снимок был сделан в момент, когда космический корабль пролетал над горной цепью Тибести. Хребет расположен в центральной Сахаре, преимущественно на севере государства Чад и частично на юге Ливии.

Отчетливые очертания черепа обнаружились на дне вулканической кальдеры Тру-о-Натрон, также известной как Дун-Орей, – этот кратер в ширину достигает километра и образовался в результате массивного извержения вулкана, произошедшего тысячи лет назад.

Белый цвет «рта, носа и левой щеки» череп приобрел за счет натрона – это встречающаяся в природе соленая смесь декагидрата карбоната натрия, бикарбоната натрия, хлорида натрия и сульфата натрия. Области «глаз и носовых отверстий» представляют собой шлаковые конусы – крутые конические холмы, построенные вокруг жерл вулканов, которые возвышаются над остальным дном кальдеры. Более темная область слева от «лица» – это тень, отбрасываемая высоким краем кратера, что придает черепу характерную форму.

На этой фотографии, сделанной изнутри кальдеры, показаны натрон, шлаковый конус и край образования Фото: Alexios Niarchos

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Можно считать, что видимый из космоса «череп» стал эмблемой этой местности: сегодня Тру-о-Натрон бесплоден и безжизнен, но эксперты полагают, что примерно 14 000 лет назад здесь было процветающее ледниковое озеро. В 1960-х годах исследователи обнаружили окаменелости морских улиток и планктона под покрытой натроном поверхностью кальдеры. А в 2015 году последующая экспедиция обнаружила здесь окаменелости водорослей возрастом 120 000 лет.

По данным Earth Observatory, несмотря на то что Тру-о-Натрон не менее стар, чем окаменелости в высохшем озере, на самом деле он является одним из самых молодых вулканических образований в массиве Тибести. Окружающие вулканы, вероятно, намного старше.