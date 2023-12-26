Астронавт запечатлел «созвездие» айсбергов с борта МКС

Они дрейфуют по Южной Атлантике.

Астронавт Европейского космического агентства Андреас Могенсен поделился серией впечатляющих фотографий, на которых показаны айсберги, видимые с Международной космической станции.

Потепление не тормозит: от ледников и ледяных щитов откалывается все больше кусков льда, которые отправляются в собственное плавание по океану. Некоторые из ниж можно разглядеть с МКС – они выглядят как маленькие белые точки на фоне глубоко-синей воды – совсем как звёзды на небосводе.

Айсберги на снимке Могенсена Фото: Andreas Mogensen

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«Я не думал, что невооруженным глазом можно увидеть айсберги из космоса. Если бы вы спросили меня об этом перед миссией, я бы ответил: "Ни в коем случае". Но, оказывается, это возможно! В последнее время мы видели много айсбергов в южной Атлантике. Возможно, дело в их особой геометрии или, возможно, в контрасте цвета, но они очень заметны из космоса», – пишет Могенсен.

Астронавты и спутники наблюдения за Землей недавно заметили сразу несколько примечательных айсбергов. Например, самый большой в мире айсберг под названием A23a был замечен дрейфующим по Южному океану, хотя до этого он оставался на мели более трех десятилетий. Таяние льдов привело к истончению айсберга, обеспечив ему дополнительную плавучесть, необходимую для того, чтобы оторваться от дна океана и отправиться в сторону Южной Атлантики.

Наличие «наблюдателей» в небе помогает ученым отслеживать траекторию айсбергов на Земле. Для быстрого обнаружения гигантских айсбергов на спутниковых изображениях используют также искусственный интеллект, что помогает ученым отслеживать изменения размера, формы и движения ледяных структур с течением времени, а также их воздействие на окружающую среду.