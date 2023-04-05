Австралийские бассейны заполонили смертельно опасные ядовитые пауки

Местные жители стали находить насекомых после сильных ливней и наводнений.

В штате Новый Южный Уэльс (Австралия) местные жители после нескольких дней сильных ливней и наводнений стали массово находить в своих бассейнах ядовитых воронковых пауков. Штормы и грозы обрушились на штат в конце марта, что привело к подтоплениям в ряде районов.

В результате пауки, прячущиеся в водосточных трубах, стали попадать в бассейны австралийцев. Среди них оказались и воронковые пауки, которые могут выживать в воде двое суток. Местные жители, напуганные насекомыми, стали звонить в службу отлова диких животных: дело в том, что укус воронкового паука может нести смертельную опасность для человека.

«Тот воронковый паук, которого я нашел, был очень активен и агрессивен. Это самый ядовитый паук, которого можно найти у себя дома. И это был взрослый самец, что делает его укус в пять раз более опасным», — рассказал житель Нового Южного Уэльса Дэн Смит.

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По словам арахнолога Австралийского музея Хелен Смит, сиднейские воронковые пауки способны часами выживать без кислорода. При этом порой паук, который кажется мертвым, может неожиданно вернуться к жизни. Смит также предупредила, что таких пауков нельзя трогать пальцами — для укуса им нужно схватиться за жертву.

Воронковый паук — редкий вид пауков, которые могут причинить человеку серьезный вред, а их укус может оказаться смертельным. Эти насекомые обитают как в Сиднее, так и в его окрестностях, при этом их отличает высокая агрессивность. Воронковые пауки активизируются при повышенной влажности, наводнениях и дождях. Каждый год они кусают около 20 человек: в 1927-1981 годах жертвами пауков стали 13 человек. Однако в 1981 году ученые изобрели противоядие — с тех пор смерти от укусов воронковых пауков прекратились.

Ранее сообщалось об открытии специалистов из университета города Ухань (Китай): они выяснили, что самцы пероногих пауков (лат. Philoponella prominens) научились катапультироваться от самок после совокупления на огромной скорости. Все для того, чтобы избежать печальной участи быть съеденными коварными партнершами.