Австралийские кволлы готовы умереть ради секса. Что это за звери?

Размножение – главная цель всего живого, но у сумчатых крапчатых куниц жажда спаривания переходит все границы.

В Австралии, как вам, наверное, уже известно, живёт бесчисленное множество причудливых животных – от утконосов и ехидн, которых будто бы не природа создала, а нейросеть написала, до менее странных сумчатых вроде коал и кенгуру. И сегодня речь пойдет об очередном, но малоизвестном представителе сумчатых – кволле (Dasyurus hallucatus).

Кволла у нас называют крапчатой куницей или сумчатой кошкой, хотя никакого отношения ни к тем, ни к другим это животное не имеет – названия произошли из внешнего сходства, а сами кволлы являются представителями отряда хищных сумчатых. Несмотря на свою хищную натуру, крапчатые куницы – очаровательные зверьки: размером они с небольшую кошку, буро-коричневую шёрстку покрывают аккуратные белые пятнышки, мордочка у кволл чуть вытянута, а пушистый хвост заканчивается белым кончиком.

Фото: sontag1 / Flickr

Водятся кволлы в основном в Тасмании. Раньше они были распространены по всей Австралии, но в результате бесконтрольного истребления они практически исчезли с континента и теперь являются краснокнижными. Кволлы ведут одиночный и ночной образ жизни, чаще всего питаются насекомыми (хотя с радостью и птицу с мышкой и кроликом прикончат).

А ещё они очень похотливые. Настолько, что во время короткого брачного периода самцы кволл доводят себя до изнеможения, а затем умирают от истощения. Об этом говорится в новом исследовании ученых из Университета Sunshine Coast.

В исследовании сравнивалась активность самцов и самок кволлов во время брачного сезона на Грут-Айленд, крупнейшем острове залива Карпентария в северо-восточной части Австралии.

Выяснилось, что самцы кволлов тратили всего 8% своего времени на отдых по сравнению с 24% у самок и 13% времени – на ходьбу (по сравнению с 9% у самок). Один из самцов, который получил имя Моймои, в ходе исследования преодолел 10,4 км за одну ночь в поисках партнерши! Это впечатляющее путешествие для млекопитающего размером с кошку.

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Недостаток сна и трата энергии во время этого «брачного безумия» может объяснить, почему на долю самцов у кволлов выпадает лишь один сезон размножения, тогда как самки могут прожить целых четыре. Лишение сна делает самцов крапчатых куниц более уязвимыми для хищников и смертей от инфекций. Также ослабленные и дезориентированные звери чаще попадают под машины.

Ведущий исследователь поймал одного из таких бедолаг. Когда животное оказалось в руках ученого, оно было в очень плохой форме и даже не могло нормально видеть. По его словам, самцы сумчатых куниц после спаривания живут всего несколько недель.

В ходе исследования было отловлено 13 диких кволлов, на них надели рюкзачки с крошечным акселерометром, и их движения отслеживались в течение 42 дней. Перед тем как выпустить животных обратно в дикую природу, за кволлами наблюдали в лаборатории, чтобы можно было классифицировать их поведение.

Эти данные связали с показателями акселерометров и использовали для создания алгоритма машинного обучения. Это упростило интерпретацию показаний акселерометра, когда сумчатых отпустили обратно в дикую природу.

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Некоторые виды сумчатых занимаются «самоубийственным размножением»: они тратят все свои ресурсы, чтобы продержаться на равных с соперниками во время брачного периода, а затем умирают. Такое поведение, называемое семелпаритетом, также наблюдается у лосося, который плывет вверх по течению, чтобы размножиться один раз в жизни, и у поденки, которая живет только один день.

Обычно виды, которые размножаются только один раз, имеют много потомков за один брачный сезон. Кволлы обычно производят 5-8 детенышей в помете.