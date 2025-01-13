Байкал может остаться безо льда этой зимой

Причины — изменения в атмосферной циркуляции и появление глубоких циклонов. И бонус — подборка фото для тех, кто скучает по байкальскому льду.

Специалисты Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России предполагают, что этой зимой озеро Байкал может остаться без сплошного ледяного покрова. На севере и юге озера лед образовался лишь частично, и до полного замерзания еще далеко. На северных участках ледяной покров тянется примерно на 5–7 километров от берега. В центре Байкала льда нет, а на Малом Море рядом с паромной переправой — открытая вода.

Метеорологи объясняют отсутствие льда изменениями в атмосферной циркуляции и появлением глубоких циклонов. В этом году воздушные массы из Атлантики неоднократно проникали в Сибирь, что для данного региона нехарактерно. При этом научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд отметил, что даже если в этом году Байкал не замёрзнет полностью, никаких негативных последствий для региона это не принесёт.

Спасатели предупреждают, что выход на такой ненадежный лед очень опасен. Между тем после того, как сообщение Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России процитировали СМИ, в его официальном Telegram-канале было опубликовано дополнение, а исходное сообщение было изменено.

«Уважаемые журналисты, информация о том, что Байкальский поисково-спасательный отряд МЧС России опубликовал текст о том, что Байкал в этом году не замерзнет — не соответствует действительности. Подобные прогнозы находятся вне нашей компетенции. Читайте, пожалуйста, внимательно, не вырывайте слов из контекста и не интерпретируйте информацию в своих интересах, ссылаясь на нас», — говорится в новом сообщении.

Байкал — крупнейшее пресноводное озеро, имеющее важное значение для экосистемы региона. Отсутствие льда указывает на возможные климатические изменения и их последствия для природы.

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Для тех, кто скучает по необычайно чистому байкальскому льду, собрали несколько красивых фотографий зимнего Байкала с нашего фотохостинга.

Каменный лабиринт на льду Байкала в районе Ушканьих островов Фото: Андрей Белавин / фотохостинг Russian Traveler

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