Банда косаток придумала жестокую стратегию охоты на безобидных китовых акул

Китовые акулы – это самые крупные рыбы в море, которые в среднем вырастают до 12 метров в длину (а иногда и до всех 18). Питаются они преимущественно планктоном.

Банда косаток-головорезов у берегов Мексики придумала хитрую тактику нападения на китовых акул (Rhincodon typus). В среднем косатки (Orcinus orca) не превышают 10 метров в длину, поэтому для охоты на самую большую в мире акулу — чья печень является их излюбленным деликатесом — этим китообразным пришлось разработать особенную стратегию.

Исследователи проанализировали фотографии и видеозаписи, сделанные с 2018 по 2024 год в южной части Калифорнийского залива, отделяющего побережье Мексики от полуострова Калифорния, и заметили четыре случая подобного необычного поведения.

Всё начиналось с того, что группа косаток на большой скорости таранила китовых акул, оглушая их и переворачивая вверх брюхом. В таком положении акулы оставались обездвиженными, а косатки тем временем атаковали их тазовую область, из-за чего гигантская рыба истекала кровью. Исследователи предполагают, что так косатки получали доступ к печени акул, богатой на питательные вещества – хотя напрямую увидеть и задокументировать момент поедания печени им не удавалось.

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Фото: Kelsey Williamson / EurekAlert

Интересно, что в трех из четырёх наблюдаемых атаках участвовал крупный взрослый самец по имени Монтесума (видимо, названный так учёными в честь воинственного правителя ацтеков). В четвёртой, последней стычке, Монтесума замечен не был – но в ней присутствовали самки из его клана. Морские биологи предполагают, что дерзкий самец мог обучить новой тактике других представительниц своей стаи, но это остаётся лишь теорией.

Учёные не уверены, являются ли эти стратегии, которые были описаны в журнале Frontiers in Marine Science, новыми, или их просто раньше не замечали. Косатки славятся своими изощрёнными методами охоты и смышлёностью. В последнее время, например, они стали всё чаще нападать на лодки. Некоторые исследователи предполагают, что этим крайне социальным животным просто скучно.