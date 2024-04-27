Банда мангустов жестоко расправляется с питоном: видео

Мангусты – довольно агрессивные животные, которые нередко предпочитают нападать первыми.

Питон попал в ловушку: его окружила стая из 20 с лишним разъяренных мангустов, которые одновременно нападали на змею с разных сторон. Такую сцену увидели любители дикой природы, которые приехали в африканский городок Марлот-Парк. Точнее, сперва они её услышали: вернувшись в лагерь, где царила кромешная темнота из-за отключения электричества, они услышали, как неподалеку от дома кто-то неистово визжит и пищит. Выйдя на улицу с фонариками, туристы обнаружили более двадцати полосатых мангустов, которые нападали на питона.

Клан мангустов был неумолим, они атаковали со всех сторон: одни кусали, другие царапали и терзали змею когтями. Целью выступали как голова, так и тело пресмыкающегося. Питон же, напротив, даже не пытался напасть. Он явно понимал, что численное превосходство не на его стороне и что сражаться бессмысленно.

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Полосатые мангусты часто становятся жертвами многих других хищников, но свои небольшие размеры они компенсируют количеством. Мангусты научились давать отпор врагам, объединяясь в кланы. Иногда они не прекращают атаку до тех пор, пока угроза не будет мертва, а иногда успокаиваются, когда врага удаётся прогнать. При этом особенно рьяно они защищают своих малышей.

Вот и питон понял, что если ему не удастся скрыться, его ждёт верная смерть. Сперва змея попыталась спрятаться под несколькими ветками в зарослях на земле. Там ему удалось спрятать голову, но мангусты так просто не сдавались. Но попавший в передрягу питон улучил момент, и ему удалось скрыться в густом кустарнике.

Мангусты некоторое время бдительно озирали окрестности, но после этого бой был завершен. В лагере воцарилась спасительная тишина.

Полосатые мангусты — социальные животные, которые живут постоянными семейными группами. Они довольно часто бросаются на животных гораздо крупнее себя: например, питонов, бабуинов и варанов. А Киплинг в повести о Рикки-Тикки-Тави красочно живописал, как умело и злобно мангусты сражаются против ядовитых кобр. При этом мангусты не только готовы сплоченно дать отбор любому вражескому зверю, но и постоянно воюют за территорию с соседними кланами мангустов.

Вот ещё один пример того, что мангусты своих не бросают: посмотрите, как они отбили сородича от огромного боевого орла.