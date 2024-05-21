Где можно искупаться в Бассейне Дьявола?

В засушливый период можно поплавать на краю водопада Виктория, откуда открывается буквально головокружительный вид.

В южной части Африки на середине течения реки Замбези расположен самый крупный в мире водопад – Виктория. Во время сухого сезона, с сентября по декабрь, когда уровень воды в реке становится низким, на краю водопада образуется Бассейн Дьявола, в котором можно поплавать, не боясь упасть в бушующую бездну Виктории.

А в скальной кромке этого естественного бассейна находится небольшая выемка, известная как Кресло Дьявола. На нем любой желающий может посидеть и полюбоваться, как с огромной высоты вода срывается в ущелье.

Фото: PROSarahDepper / Flickr.com

Мельчайшие капли падающей воды образуют густой туман, который виден за 30 км от водопада. Солнечный свет отражается от капель, благодаря чему у смельчаков, купающихся в Бассейне Дьявола, появляется возможность сфотографироваться на фоне радуги.

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Купаются в бассейне, как правило, под присмотром проводника, который покажет, где лучше заходить в воду, и подстрахует в случае необходимости. Сегодня Бассейн Дьявола, как и водопад Виктория в целом, – популярное место, которое ежегодно посещают более 300 тысяч туристов во время поездки в Зимбабве.

Бассейн Дьявола образован естественной скальной стеной, которая отгораживает часть водопада, позволяя посетителям подплывать к краю пропасти в «сухой» сезон, когда уровень воды ниже.

Такой опыт – не для слабонервных, но главное помнить: еще не было ни одного случая гибели туристов от купания в бассейне Дьявола. Как отмечают местные гиды, перевалиться через естественный «бортик» бассейна довольно сложно, нужно будет по-настоящему постараться, чтобы упасть с головокружительной высоты в водопад. Но не исключены незначительные травмы, если неаккуратно поскользнуться на мокрых камнях.