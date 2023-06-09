Бегемотов Пабло Эскобара отпустили в джунгли: там они начали безудержно размножаться

Новая перепись крупнейшего в мире инвазивного вида показывает, что популяция бегемотов в Колумбии, по-видимому, достигла 200 особей.

Когда в 1993 году колумбийская полиция ликвидировала наркобарона-террориста Пабло Эскобара, они конфисковали все его имущество, среди которого были весьма необычные объекты: например, сад скульптур, небольшие аэропорты, коллекция автомобилей, а также личный зоопарк. Большую часть животных из зоопарка, включая слонов, носорогов, жирафов, лошадей, антилоп и пони расселили по местным зоопаркам. Однако аналогичную процедуру не удалось проделать с четырьмя бегемотами, которые дали яростный отпор властям. Животных было решено просто выпустить в местные джунгли. И это оказалось большой ошибкой.

Оказавшись на свободе, бегемоты принялись размножаться. Спустя 31 год новое исследование популяции инвазивных млекопитающих в Колумбии показало, что их число может быть вдвое больше, чем предполагалось ранее. Исследование, проведенное в 2021 году, показало, что их насчитывалось около 98, но согласно более поздней переписи, опубликованной в апреле, численность бегемотов в Колумбии составляет от 181 до 215 особей.

Помимо непосредственного подсчета бегемотов, исследователи использовали дроны для обнаружения животных в труднодоступных местах, а также анализировали следы бегемотов в джунглях.

Несмотря на популярность среди туристов и некоторых местных жителей, колумбийские бегемоты (Hippopotamus amphibius) являются инвазивным видом и создают множество проблем.

Экологи классифицируют бегемотов как экоинженеров. Это означает, что они перемещают питательные вещества с суши в водоемы. За день каждая взрослая особь съедает от 50 до 100 килограммов растительности, а ночью они отдыхают в водоемах, где и испражняются.

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Хотя экскременты являются естественным источником удобрений и питательных веществ для водных организмов, слишком большое их количество может иметь неблагоприятные последствия. Ученые определили, что фекалии бегемотов изменяют химический состав воды, уровень кислорода и углерода, а также способствуют распространению вредных водорослей и бактерий. Они поясняют, что дальнейшее распространение гиппопотамов поспособствует цветению водорослей, которое станет большой угрозой для региона.

Бегемоты также опасны и ежегодно убивают около 500 человек в Африке. Они агрессивны и быстры как на суше, так и в воде. С 2019 года в Колумбии произошло как минимум два нападения бегемотов на людей.

Несколько лет назад власти Колумбии приняли решение отлавливать бегемотов по одному и подвергать стерилизации, однако эта идея провалилась после того, как на поимку одного детеныша бегемота потребовалось очень много времени и усилий, а также около 25 тысяч долларов.

В данный момент разрабатываются планы по переводу 70 бегемотов в заповедники за границей, в северной Мексике и в Индии, что может стоить 3,5 миллиона долларов. Но это все равно оставит на свободе от 111 до 145 бегемотов, согласно новым измерениям их численности.