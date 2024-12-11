Красно-коричневая субстанция, которая появляется на коже гиппопотамов в жаркие дни, визуально очень напоминает кровь.

Бегемоты не потеют кровью, как некоторые считают. На самом деле бурая жидкость на толстой коже этих парнокопытных является чем-то вроде солнцезащитного крема.

Красноватые пузырьки жидкости, выделяющиеся из кожных пор гиппопотамов, породили миф о том, что эти толстокожие жители Африки будто бы «потеют кровью». По мере полимеризации выделяемого пигмента, слизь из прозрачной сначала становится красной, а потом быстро приобретает коричневый оттенок. Благодаря высокой концентрации она «прилипает» к коже животных, в то время как кровь бы легко смылась водой, в которой предпочитают проводить свои дни бегемоты.

Реклама

Фото: Martin7d2 / Flickr

В 2004 году исследователи выяснили, что на самом деле представляет из себя эта чудо-жидкость. Красный и оранжевый пигменты оказались небензоидными ароматическими соединениями с повышенной кислотностью. На коже гиппопотамов они выполняют роль антибиотика, подавляющего распространение бактерий, и действуют как солнцезащитный крем.

Из-за того, что в основном бегемоты не имеют волосяного покрова, жаркий климат делает их толстую пятисантиметровую кожу особенно склонной к сухости, а значит и к ожогам. Поэтому густая слизь, выполняющая роль пота, помогает им контролировать температуру тела. Гиппопотамам повезло – природа предусмотрела для них не просто функциональный солнцезащитный крем, но заодно и мазь с антибиотиком!