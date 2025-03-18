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Белого медведя отругали! Работница полярной станции прогоняет косолапого: видео

Белого медведя отругали! Работница полярной станции прогоняет косолапого: видео

Белый мишка забрел к метеорологам архипелага Северная Земля в поисках пищи, но потерпел фиаско.

В социальных сетях завирусилось видео перебранки сотрудницы полярной станции острова Голомянный с белым мишкой. Женщина прогнала косолапого жителя архипелага Северная Земля с территории гидрометеостанции, когда он изучал оставленные вблизи бочки в надежде полакомиться рыбкой или объедками. 

«Кыш, пошёл отсюда! Ну-ка уйди, я сейчас выйду!» – пригрозила сотрудница медведю, и он тут же послушно ретировался.

Вдогонку медведю устремились собаки. Их лай на видео расшифровать не удалось. 

Вскоре косолапый решил ещё раз попытать своё счастье на территории станции, но снова был с позором изгнан прочь под бдительным надзором метеоролога. 

Несмотря на миловидный вид, белые медведи очень опасны. Кстати, это уже не первый случай, когда сотрудница – метеоролог Наталья Рассоха — так громогласно расправляется с нежданным гостем. Видео с её безапелляционными репликами в сторону белых медведей вирусились в сети и ранее.

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