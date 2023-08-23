Белых медведей теперь можно идентифицировать по ДНК, которая остается на следах

Это может помочь сохранению вида.

Ученые изо всех сил стараются предотвратить исчезновение видов на фоне тающей из-за потепления Арктики. Но с белыми медведями (Ursus maritimus) очень трудно безопасно работать из-за экстремальных арктических погодных условий и огромной территории, которую покрывает ареал вида – арктические мишки обитают в некоторых из самых отдаленных районов мира.

Чтобы непосредственно работать с этими животными и снабжать их устройствами для слежения приходится «охотиться» на зверей с транквилизаторами и усыплять их на короткое время, что не всегда проходит бесследно для здоровья и в целом не самый предпочтительный вариант. Альтернативный, но не настолько удобный способ заключается в отслеживании медведей из космоса.

Теперь, впервые в мире в области исследований белых медведей, ученые из Университета Айдахо (UI) использовали новые возможности ДНК окружающей среды, захватывая генетический материал, оставшийся на отпечатках лап животных.

Благодаря этому им удалось не только определить вид, но и определить пол животного и даже идентифицировать конкретных особей – если они уже известны ученым.

«Насколько нам известно, это первый случай, когда белые медведи или любые другие виды были индивидуально идентифицированы и определены по полу с использованием ДНК окружающей среды, собранной из снега», – Дженнифер Адамс, исследовательница из UI.

Идя по снегу, белый медведь в каждом отпечатке лапы оставляет на земле микроскопический эпидермальный материал. Ученые использовали мастерки, чтобы соскоблить тонкий слой снега с этих отпечатков, а затем перевезли образцы с Аляски в Москву, штат Айдахо, где в лаборатории проводились тесты, чтобы выявить генетическую информацию.

В отличие от митохондриальной ДНК (или мт-ДНК), которая обычно используется для идентификации видов, команде удалось собрать ядерную ДНК (н-ДНК), что позволило получить дополнительные данные, такие как генетический профиль животного и его пол. Это особенно важно для исследователей, чтобы делать прогнозы, касающиеся воспроизводства и восстановления популяций белых медведей.

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Исследователи собирают образцы снега с отпечатками медвежьих лап Фото: Jennifer Adams

Пока это лишь небольшое исследование: ученые собрали 15 образцов снега и выявили 11 образцов ДНК белых медведей.

По оценкам экспертов, Арктика теряет 13% своего ледяного покрова каждое десятилетие в течение последних трех лет, и ситуация вряд ли улучшится. Из-за специфического рациона и энергетических потребностей очень маловероятно, что белые медведи смогут адаптироваться к жизни в другой среде.

Мониторинг по отпечаткам дает ученым новый неинвазивный, экономически эффективный и достаточно безопасный способ получить знания о белых медведях, не мешая им.