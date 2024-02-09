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Russian Traveler №5(9) 2023
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!
Птичий фототурнир – голосуй за лучший снимок!

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Белый мишка спит на льдине. Этот снимок выиграл престижный фотоконкурс

Фото: Nima Sarikhani / Wildlife Photographer of the Year

Фотография получила название «Ледяное ложе».

На снимке молодой белый медведь дремлет на тающих обломках крошечного дрейфующего айсберга. Британский фотограф-любитель Нима Сарихани засняла эту сцену у архипелага Шпицберген, который находится за Полярным кругом, примерно в 800 километрах от Северного полюса. Этот снимок стал победителем в престижном конкурсе «Фотограф дикой природы года» в номинации «Выбор зрителей».

После трех дней отчаянных поисков белых медведей (Ursus maritimus) экспедиционное судно, на котором находилась Сарихани, изменило курс и пошло на юго-восток к морскому льду. Там экипаж заметил двух белых медведей — молодого и более взрослого самца. Незадолго до полуночи, когда корабль остановился рядом с медведями, младший забрался на небольшой айсберг и выкопал лапами углубление, в котором и уснул.

Представители общественности выбрали «Ледяное ложе» победителем конкурса из шорт-листа из 25 изображений, составленного судейской коллегией и Музеем естественной истории в Лондоне.

«Душераздирающий и пронзительный образ позволяет нам увидеть красоту и хрупкость нашей планеты. Изображение – яркое напоминание о неразрывной связи между животным и его средой обитания, оно служит визуальным образом, символизирующим пагубные последствия потепления климата и утраты среды обитания», – Дуглас Гурр, директор Музея естественной истории.

Изменение климата считается самой большой угрозой для популяции белых медведей в дикой природе, поскольку повышение температуры приводит к таянию морского льда, от которого зависит вся жизнь этих животных. По данным экспертов, в мире осталось около 26 тысяч белых медведей, и они считаются уязвимым видом.

«Хотя изменение климата является самой большой проблемой, с которой мы сталкиваемся, я надеюсь, что эта фотография также вселяет надежду. Еще есть время исправить тот беспорядок, который мы устроили», – сказала Сарихани.

Фотография-победитель будет экспонироваться вместе с четырьмя другими изображениями, получившими высокую оценку, на выставке «Фотограф года дикой природы» в Музее естественной истории до 30 июня. Некоторые фотографии, вошедшие в шорт-лист, можно увидеть ниже.

Фото: Tzahi Finkelstein
Фото: Audun Rikardsen
Фото: Mark Boyd
Фото: Daniel Dencescu

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