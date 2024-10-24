Вид бескрылых гагарок (Pinguinus impennis) считается вымершим — всё по вине человека.

В течение тысяч лет бескрылые гагарки активно населяли скалистые острова Северной Атлантики, питались и размножались в прибрежных водах Исландии, Норвегии, Гренландии, США, Великобритании и Франции.

А вы знали? Эта мясистая 80-сантиметровая птица являлась важным источником пищи для индейских культур и прибывающих в Новый свет европейцев. Коренные народы Канады и Северной Америки к тому же использовали части гагарки в ритуальных целях. Например, коренной народ острова Ньюфаундленд беотуки символично собирали яйца гагарки, а люди морской архаической культуры с северо-востока Канады хоронили своих соплеменников вместе с останками птицы.

К XVI веку это привело к резкому сокращению численности этих животных. На Шотландских островах и в Норвегии на них шла активная охота, а на северо-восточном острове Ньюфаундленд птиц загубили французские и португальские моряки, которые запасались их мясом, обеспечивая себе провизию для обратного пути в Европу после рыбалки в водах Северной Америки.

Бескрылая гагарка (Pinguinus impennis) в музее Фото: Viv Lynch / Unsplash

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Антрополог Гисли Палссон в своей новой книге «Последний из своего рода: поиски гагарки и открытие вымирания» рассказала об истории исчезновения этого вида, опираясь на свидетельства викторианских орнитологов Джоном Уолли и Альфреда Ньютона.

Британские натуралисты Уолли и Ньютон отправились в Исландию в 1858 году в надежде застать птиц в северных водах и получить для музейных коллекций их яйца – подобная музейная лихорадка в то время загубила и без того шаткие попытки сохранить вымирающий вид. Но исследователи были разочарованы так больше и не встретив представителей бескрылых гагарок — зато они активно начали опрашивать местное население об исчезнувших птицах. Считается, что последняя размножающаяся пара гагарок была кровожадно убита рыбаками у берегов исландского острова Эльдей в 1844 году, далее были только отдельные редкие встречи с этим видом.

В итоге учёные произвели на свет множество трудов о судьбе этой несчастной птицы, а Ньютон стал кем-то вроде зооактивиста своего времени и профессором зоологии в Кембридже. Работы орнитологов уже в то время продвигали идею того, что вымирание целого вида по вине человека – это не участь прошлого, а явление, которое развернулось буквально на их глазах, несмотря на то, что опрошенные ими жители Исландии до последнего не верили в это. Крестьяне считали, что птицы, скорее всего, просто покинули их берега и переместились на Фарерские острова и в Гренландию. Но к сожалению они ошиблись — больше гнездящихся птиц не встретили нигде.

По словам антрополога Палссон, с генетической точки зрения, бескрылые гагарки могли выжить – если бы не человек.

«Доказательства указывают на то, что генетическое разнообразие было достаточным, чтобы выдерживать изменения среды обитания и климата. Так что, возможно, по генетическим причинам, это было явное нападение человека на вид».

Однако антрополог не спешит воскрешать гагарок – сейчас об этих вполне реалистичных перспективах «оживления» видов типа птиц додо говорят уже многие. Палссон считает, что подобная затея — это пустая трата денег. Даже в случае успешного возрождения нескольких особей, вернуться и размножаться в экосистеме у них просто не получится.