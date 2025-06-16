«Безумное» извержение Этны попало на спутниковый снимок

Самый крупный действующий вулкан Европы неожиданно начал извергаться утром 2 июня.

Красочное извержение вулкана Этна в Италии попало на спутниковую камеру европейской наблюдательной организации Copernicus.

Пролетая над восточным побережьем Сицилии 2 июня, спутник сделал потрясающий снимок «огненной реки», стремительно несущейся вниз от пирокластического потока. К счастью, во время извержения никто не пострадал – хотя нескольким десяткам туристов пришлось буквально спасаться бегством от мощного потока пепла и обломков пород.

На спутниковом снимке заметно что светящиеся струи лавы окружены темными пятнами земли, тянущимися в сторону Средиземного моря. Эксперты Copernicus предупреждают, что это не тень вулкана, как может показаться, а окаменелые остатки магмы, которые остались от предыдущих извержений вулкана.

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Полный спутниковый снимок, опубликованный Copernicus Фото: Copernicus Sentinel data (2025) / processed by ESA

Вулкан начал проявлять первые признаки активности ранним утром 2 июня – но это не остановило группы туристов от восхождения к 3357-метровой горе несмотря на предупреждения властей. В 11:20 по местному времени гигантский пирокластический поток сверхгорячего пепла и газов вырвался наружу и устремился вниз по западному склону горы.

Часть юго-восточного кратера кальдеры вулкана была разрушена, а вулканический шлейф токсичных газов возвысился над вулканом на высоте 6,5 километра. Извержение утихло спустя примерно 6 часов, но опасность вулканической активности в этом районе сохраняется.

Последнее извержение Этны – самое мощное за последние четыре года, и бывалые астронавты, наблюдавшие множество подобных с МКС, уже окрестили его «безумным».