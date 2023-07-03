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Пластик на пользу: необычные примеры

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Птицы-крапивники знают секрет идеальных отношений. Людям стоило бы у них поучиться

Фото: Melissa Coleman/Scripps College

Уметь слушать партнера важно всем – и людям, и птицам.

Группа ученых изучала неприметную птаху – бурохвостого кустарникового крапивника (Pheugopedius euophrys), который встречается в бамбуковых зарослях тропических лесов Эквадора, Колумбии и Перу. Птица размером до 16 см предпочитает высоты от 2200 до 3200 метров и редко попадает в объективы, зато она хорошо известна своими песнями.  

Кустарниковые крапивники создают уникальные «дуэты». Самец и самка чередуют фрагменты своих песнопений по схеме ABCD, где A и С поет самец, а B и D – самка. Пауз между их «слогами» нет, и может сложиться ощущение, что это поет одна птица. И хотя каждая пара имеет свою собственную мелодию – любая из птиц может создать новый гармоничный дуэт с другой особью. 

Орнитологи решили узнать, как им это удается. Отправившись в отдаленные бамбуковые леса на склонах действующего вулкана в Эквадоре, ученые разместили на птицах датчики и записали четыре пары в их сольных и дуэтных выступлениях. Затем была проанализирована активность в премоторной коре мозга, где располагаются связанные с созданием музыки нейроны. 

Приступая к исследованию, биологи рассчитывали найти какой-то особый набор нейронов, который активирует координацию пения. Вместо этого они обнаружили полное единение двух особей, «растворение» друг в друге. Их нейроны активизировались лишь в момент собственного пения, а затем, давая партнеру «слово», птица успокаивалась и заглушала свои мозговые сигналы.

Команда также провела другой эксперимент. Птицам ввели гамма-аминомасляную кислоту: аналог наркоза, погружающий пернатых в полусонное состояние. Препарат воздействует на главный тормозной нейромедиатор, который также присутствует и в мозге людей. 

Птицам проигрывали их собственные звуки и следили за реакцией их мозга. Эти механизмы оказались общими или очень похожими на то, что происходит в мозгу человека. Результаты исследования позволяют по-новому взглянуть на то, как мозг людей и других сотрудничающих животных использует сенсорные сигналы, чтобы работать согласованно.

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