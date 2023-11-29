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Бобр с елкой остановил водителя в Приморье: видео

Фото: Андрей Шляхтинский / фотохостинг rtraveler.ru

В сети зверя назвали «начавшим подготовку к Новому году».

В Приморье водитель совершил вынужденную остановку на дороге, встретив бобра. Мужчина заметил на обочине деловитого грызуна, который нес в зубах небольшую елку, – пришлось уступить ему дорогу.

После этого бобр неспеша пересек участок автомобильной трассы и скрылся на склоне под дорожным ограждением. Пользователи сети предположили, что на плотине животного «уже начали подготовку к Новому году».

Интересные факты о бобрах

  • Бобр обыкновенный — самый крупный грызун северного полушария. Весит до 30 килограммов, вырастает до метра в длину.
  • Плотность меха может достигать 35 тысяч волосков на квадратный сантиметр. Такой мех практически не пропускает воду к поверхности тела. Правда, «гидрокостюм» требует постоянного ухода, для чего у бобров на передних лапах есть специальный раздвоенный коготь-расческа.
  • Семейный уклад этих животных восхищает постоянством: известны случаи, когда в питомниках после гибели одного партнера второй отказывался от пищи и умирал.
  • В дикой природе от соседства с бобрами выигрывают все. Выше плотины образуется замечательный водоем — «детский сад» для утиного молодняка. Хорошо и зверям: ондатра, норка и выдра любят жить на подтопленной бобрами территории. А сваленные по берегам деревья дают пищу любителям свежих побегов — зайцам, оленям, лосям.

Ранее археологи из Орхусского университета в Копенгагене (Дания) выяснили, какую роль бобры играли в жизни людей каменного века на территории современных Нидерландов.

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