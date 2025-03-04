Бобры в Англии получили добро на освоение водоемов

Но не все этому рады.

Английские бобры получили официальное разрешение на свою скрупулезную работу по восстановлению ландшафтов Великобритании, сообщает The Guardian.

Дело в том, что активная охота на бобров в последние 400 лет (ради их меха и мяса) привела к тому, что трудолюбивые грызуны практически вымерли в Великобритании. Благодаря зоозащитникам популяция начала понемногу восстанавливаться и в последние несколько лет природоохранные группы начали возвращать бобров в водоемы. Сейчас в дикой природе Англии обитает лишь около 500 особей.

Как сообщает издание, в Министерстве по делам окружающей среды, продовольствия и сельского хозяйства собираются предоставить зоозащитным организациям лицензию на полноценный выпуск бобров в дикую природу – возможно, уже этой осенью.

По словам экспертов окружающей среды, эти животные являются незаменимыми помощниками в оживлении ландшафтов и создании разнообразной среды обитания. Благодаря своей деятельности по созданию плотин, бобры сокращают риски наводнений, замедляя течение воды и создавая стоячие водоемы.

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«Эти любимые всеми животные могут помочь восстановить реки и водно-болотные угодья, а также уменьшить наводнения и засухи. Их экоинженерия создает разнообразные среды обитания, которые отлично подходят для местных сообществ и дикой природы», – отметил генеральный директор Wildlife and Countryside Link Ричард Бенвелл после объявления новости.

Тем не менее, в правительстве беспокоятся о том, как нововведения скажутся на деятельности фермеров, которые не всегда жалуют бобров – иногда активная деятельность грызунов приводит к затоплению сельскохозяйственных полей. В национальном союзе фермеров Англии заявили, что работники сельского хозяйства страны должны получить разрешение убивать «недисциплинированных» грызунов — разумеется, только в качестве крайней меры.

Недавно мы рассказывали о том, как бобры в Чехии за два дня построили плотину, которую чиновники не могли установить семь лет – и сэкономили местным жителям около 1,2 миллиона долларов.