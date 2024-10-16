Бойкот планеты: деревья не смогли поглотить весь углекислый газ в прошлом году

Водоросли в океанах, леса и почвы являются естественными поглотителями углерода, которые на ежедневной основе удаляют около половины всех наших выбросов из атмосферы. Но в последнее время они перестали справляться с этой задачей.

2023 год стал самым жарким в истории наблюдений – средняя температура по миру в прошлом году составила 14,98 °C. Повышению температуры поспособствовал природный феномен Эль-Ниньо, многочисленные лесные пожары и растущее скопление парниковых газов.

Судя по предварительным выводам международной группы исследователей, для природы эти события не прошли бесследно – количество углерода, поглощаемое планетой, временно сократилось. Это значит что леса, растения и почва почти не поглощали углерод в прошлом году.

Поглощение углерода (carbon sink) – это естественный (или искусственный) процесс секвестрации углерода, при котором происходит удаление парникового газа из атмосферы. Например, зоопланктон и другие морские организмы ежедневно участвуют в поглощении углерода. Поднимаясь к поверхности океана с наступлением темноты и поедая микроскопические водоросли, они затем возвращаются на глубину с рассветом, сбрасывая свои отходы на дне океана. Благодаря только лишь этому незначительному процессу ежегодно из атмосферы Земли удаляется миллионы тонн углерода.

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Выводы учёных в новом исследовании оказались печальными – в своих моделях никто не предсказывал внезапный коллапс в поглощении углерода землёй в прошлом году. Исследователи надеются, что это лишь временное явление — при отсутствии массивных лесных пожаров и засух почва и растения снова должны вернуться к своей привычной «очистительной» деятельности.

Однако ситуация ещё раз продемонстрировала все масштабы экологического кризиса и то, насколько хрупка наша экосистема — в прошлогодней атмосфере концентрации углекислого газа были рекордно крупными.

При этом быстрое таяние арктических ледников создает дополнительное давление на морские экосистемы и, соответственно, на зоопланктон, который активно участвует в поглощении и удержании углерода на дне океана.

«Мы видим трещины в устойчивости систем Земли. Мы видим огромные трещины на суше – наземные экосистемы теряют свою способность хранить и поглощать углерод, но океаны также демонстрируют признаки нестабильности», — поясняет Йохан Рокстрём, директор Потсдамского института исследований воздействия на климат.

«Раньше природа уравновешивала наше злоупотребление. Этому приходит конец».