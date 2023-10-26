Более 10 миллиардов крабов погибли у берегов Аляски. Почему?

Ученые выяснили, почему это произошло.

Более 10 миллиардов крабов-стригунов опилио (Chionoecetes opilio) не так давно погибли в Беринговом море у берегов Аляски, и теперь ученые смогли объяснить, почему это произошло.

Смертоносная волна жары, обрушившаяся на полярные воды между Аляской и Сибирью в 2018 году и продолжавшаяся два года, вызвала рекордно высокие температуры океана и историческое сокращение количества морского льда. Согласно новому исследованию, эти «беспрецедентные» обстоятельства поставили на грань вымирания огромную популяцию крабов-стригунов, обитавших в восточной части Берингова моря.

Однако похоже, что крабы умерли от голода, а не от непосредственного воздействия высоких температур океана.

Крабы-стригуны опилио – это мелкие ракообразные с круглым панцирем, которые могут жить до 20 лет на мягком морском дне на глубине около 200 метров. Этот вид находится под пристальным наблюдением и контролем в восточной части Берингова моря из-за его коммерческой ценности как морепродукта.

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Проблема поднимается не впервые – мы писали об обеспокоенности учёных исчезновением крабов-стригунов ещё в прошлом году.

Ученые впервые заметили резкое снижение численности стригунов во время исследования в 2021 году, в ходе которого было установлено, что популяция этих животных достигла минимума с начала наблюдений в 1975 году. В 2020 году из-за пандемии коронавируса исследование не проводилось, поэтому ученые смогли заметить исчезновение крабов только годом позже. Но до сих пор причина такого коллапса оставалась загадкой.

Согласно новому исследованию, теплая вода, вызванная аномальной жарой, вероятно, повлияла на метаболизм крабов и увеличила их потребность в калориях. Предыдущие исследования, проведенные в лаборатории, показали, что энергетические потребности крабов-стригунов удваиваются, когда температуры воды повышается с нуля до трех градусов по Цельсию.

Именно такой скачок температуры испытали в период с 2017 по 2018 год молодые крабы-стригуны, которые живут в холодных водах, известных как «холодный бассейн», и мигрируют в более теплые места по мере взросления.

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Согласно исследованию, как раз примерно во время аномальной жары популяция крабов в восточной части Берингова моря резко возросла. Но сочетание множества крабов и более высоких потребностей в калориях оказалось для них смертельным. Огромной популяции попросту не хватало пищи для дальнейшего существования.

Смертности только способствовали другие факторы: охота тихоокеанской трески, которая регулярно питается крабами, каннибализм между крупными и мелкими особями, рыболовство и болезни. Но «температура и плотность популяции были ключевыми переменными в недавнем коллапсе», пишут ученые.

Ученые говорят, что у крабов-стригунов есть перспективы для выживания – отправиться дальше на север в более холодные воды. Но как эта массовая гибель повлияет на экосистему в целом, остается неясным.