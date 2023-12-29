Более сотни слонов погибли в нацпарке Зимбабве из-за засухи

Международный фонд защиты животных (IFAW) заявил, что животные погибли в национальном парке Хванге из-за нехватки воды.

По меньшей мере 100 слонов погибли в крупнейшем национальном парке Зимбабве за последние недели из-за засухи. По мнению представителей охраны природы, они стали жертвами последствий изменения климата и погодного явления Эль-Ниньо.

В национальном парке Хванге, крупнейшем в Зимбабве, обитает около 45 тысяч слонов, а также более сотни других видов млекопитающих и 400 видов птиц. Здесь оборудованы 104 скважины на солнечной энергии, чтобы обеспечить животным источники воды.

Однако администрация парка заявляет, что этого недостаточно: скважины не выдерживают экстремальных температур, которые осушают водоемы и вынуждают диких животных преодолевать большие расстояния в поисках еды и воды.

«Сильнее всего страдают молодые, пожилые и больные слоны, которые не могут преодолевать большие расстояния в поисках воды. Эль-Ниньо усугубляет и без того тяжелую ситуацию», – Тинаше Фараво, представитель Управления национальных парков и дикой природы Зимбабве.

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Гибель слонов является признаком того, что воздействие изменения климата и погодного явления Эль-Ниньо усугубляется.

Эль-Ниньо – это естественное и повторяющееся погодное явление, которое нагревает некоторые области Тихого океана, влияя на погодные условия по всему миру. Оно случается каждые несколько лет, чередуясь с противоположным явлением, Ла-Нинья.

Исследования утверждают, что изменение климата может усилить Эль-Ниньо, и это приведет к более экстремальным последствиям. Хотя Эль-Ниньо в этом году уже принесло смертельные наводнения в Восточную Африку, ожидается, что оно вызовет количество осадков ниже среднего на юге континента.

Власти опасаются повторения 2019 года – еще одного года Эль-Ниньо – тогда более 200 слонов в Хванге погибли в результате сильной засухи. Сезон дождей в Зимбабве когда-то стабильно начинался в октябре и продолжался до марта. Но в последние годы ситуация стала нестабильной, и защитники природы отметили более продолжительные и суровые засушливые периоды.

«В нашем регионе будет значительно меньше осадков, поэтому засуха может вскоре вернуться из-за Эль-Ниньо», – Тревор Лейн, директор The Bhejane Trust, природоохранной группы, которая помогает агентству парков Зимбабве.

Лейн добавил, что его организация ежедневно закачивала 1,5 миллиона литров воды в водопои Хванге из более чем 50 скважин, которыми она управляет в сотрудничестве с властями парка. Это важно, потому что в парке нет крупной реки, протекающей через него.

Слону среднего размера требуется около 200 литров воды в день. Самые старые слонихи-матриархи запоминают расположение источников воды, которые они посещали раньше, и могут вести к ним свое стадо за сотни километров.