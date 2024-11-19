Болотные кипарисы озера Сукко нужно спасать от туристов

Живописная роща необычных болотных кипарисов в горах Абрауского полуострова стала местом притяжения для жителей и гостей региона, но экзотические деревья страдают от такой популярности.

Власти и жители Краснодарского края обдумывают планы по спасению болотных кипарисов на озере Сукко – природного памятника краевого значения, который гибнет от нашествия туристов.

Болотные кипарисы были завезены в эту местность в 1930-х годах из Северной Америки. 32 дерева были высажены в одном из ущелий бассейна реки Сукко и с успехом прижились, став популярным туристическим объектом.

Раньше большую часть времени кипарисы стояли погруженные в воды искусственной запруды Сукко — со временем она получила название «Кипарисовое озеро». Здесь для туристов оборудовали лодочную станцию, также наблюдатели с удовольствием проплывают мимо рощи на сапах и делают селфи. Но в засушливые месяцы — а их со временем стало довольно много — корневая система кипарисов стелется по поверхности, а неосторожные туристы начали топтаться по ней, нанося серьёзный урон экосистеме деревьев и уничтожая сеянцы кипариса.

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Болотные кипарисы на озере Сукко Фото: Хорошилов Александр / фотохостинг Russian Traveler

Сначала для туристов поставили ограждение, повесили таблички с предупреждениями и камеры наблюдения, но многих это не смутило. Теперь местные жители предлагают построить вокруг деревянной рощи прогулочную зону в виде деревянных настилов над водой – так корни деревьев будут оставаться в безопасности в любое время года.

В паблике Telegram-канала, где был опубликован проект, идею сочли просто великолепной. Остаётся найти поддержку среди местных властей – ну и, конечно же, финансирование.