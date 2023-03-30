Большая белая акула чудом выжила после нападения косаток

Пара косаток у берегов Южной Африки потрошит акул и питается их печенью последние восемь лет.

Большая белая акула (Carcharodon carcharias) длиной 3,5 метра чудом пережила нападение пары косаток (Orcinus orca), которые уже восемь лет охотятся на этих зубастых хищниц у берегов Южной Африки.

На фотографиях, сделанных исследователями, видны следы зубов косаток: киты-убийцы, по-видимому, пытались добраться до лакомой печени акулы. Фотографии самки большой белой акулы были сделаны недалеко от острова Сил у залива Фолс-Бэй в Южной Африке в 2017 году во время экспедиции по нырянию с акулами.

Время создания этих изображений является очень важным для понимания проблемы. Раньше Фолс-Бэй был популярным местом обитания белых акул, но в 2017 году все начало меняться. Эксперты обнаружили, что к 2019 году большие белые акулы ушли из этого места, хотя оно было очень выгодным для них, поскольку здесь находится большая популяция тюленей, которые составляют их кормовую базу в этих краях.

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Хотя их исчезновение, вероятно, связано сразу с несколькими факторами, ученые считают, что одной из ключевых причин было присутствие кровожадной пары косаток с прозвищами «Правый борт» и «Левый борт». Эти млекопитающие сообща нападали на больших белых акул, чтобы полакомиться их питательной печенью.

Сначала нападения ограничивались плоскоголовыми семижаберными акулами (Notorynchus cepedianus), но вскоре косатки стали обращать свое внимание на больших белых акул. Обнаружение большой белой акулы, которая пережила нападение, может помочь исследователям установить временную шкалу, когда косатки усовершенствовали свою безжалостную технику охоты.

Алессандро Де Маддалена, зоолог морских позвоночных, который стал автором нового исследования, однако, не считает, что косатки могут так легко справиться с большими белыми акулами.

«Я думаю, что реальность гораздо сложнее. За пределами Южной Африки на сегодняшний день зарегистрировано только два случая нападения косаток на больших белых акул, и это ясно говорит нам о том, что большие белые акулы не являются обычной добычей для косаток», – Алессандро Де Маддалена.

Его анализ предполагает, что косатка пыталась схватить акулу сверху, а царапины указывают на то, что «они были нанесены со значительной силой», – говорит ученый.

Большие белые акулы обладают невероятными способностями к заживлению ран в результате древних молекулярных адаптаций. По словам Де Маддалены, травмы, полученные большой белой акулой, могли быть нанесены всего за несколько дней или недель до того, как она попала на камеру.

«Возможно, неудачная атака была связана с тем, что косатки все еще совершенствовали свою технику охоты. Или может быть просто, что, как и любой хищник, они могут регулярно терпеть провалы», – объяснил Де Маддалена.

Однако сейчас пара косаток демонстрирует поразительную эффективность. За последнее время зоологи зафиксировали 19 выброшенных на берег мертвых акул других видов, по всей видимости, убитых этими хищниками.