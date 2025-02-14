Больше тысячи мертвых черепах выбросило на берег в Индии

Вскрытие выявило у некоторых из них поражение лёгких.

На берегу южной Индии обнаружили более 1100 трупов оливковых черепах (Lepidochelys olivacea). Подобного в этом регионе не наблюдали уже 30 лет. Вид находится под угрозой исчезновения, поэтому массовость явления особенно тревожит экологов.

Больше всего мертвых черепах было зафиксировано на пляжах вблизи города Ченнай, столицы штата Тамилнад. У многих погибших были выпучены глаза, а первое вскрытие показало поражение лёгких. Активисты предполагают, что пресмыкающиеся могли погибнуть от удушья или утонуть. Например, они могли запутаться в рыболовных сетях вблизи берега и не смогли всплыть на поверхность, чтобы сделать вдох. Официальный отчет о причинах гибели животных обнародован не был.

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Ежегодно оливковые черепахи собираются у побережья Индии для размножения. Самки выходят на берег, чтобы отложить яйца, в то время как самцы дожидаются их в воде. Возможно, трагедия произошла в момент, когда животные собирались вблизи пляжей для последующего гнездования. Тем не менее, на пляжах Ченная ежегодно откладывают яйца приблизительно лишь 100-200 особей, поэтому подобные цифры в 1000 погибших черепах вызывают множество вопросов.