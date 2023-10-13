Большинству животных человеческий голос кажется страшнее львиного рычания

И у этого есть совершенно логичное обоснование.

Ученые выяснили, что животные в Национальном парке Крюгера в Южной Африке боятся человеческих голосов больше любых других звуков. Примерно 95% млекопитающих в регионе убегают, услышав записи человеческого голоса. Гораздо меньшее количество животных в этом регионе страшится львиного рычания.

Для исследования ученые спрятали динамики и камеры вокруг водопоев и включали записи человеческих голосов. Они пришли к выводу, что дикие животные гораздо больше боятся наших голосов, чем даже рычания главных хищников саванн.

В рамках исследования ученые тщательно исследовали тысячи часов аудио и видеозаписей. По их словам, импалы, гиены, бородавочники, носороги, слоны и жирафы не только в два раза чаще убегали при звуке человеческого голоса, но и делали это на 40% быстрее, чем когда слышали львов, собак и звуки оружия. На одном из видео леопард мгновенно роняет свою свежую добычу, услышав человеческий голос. Из-за других звуков животные колебались, прежде чем принять решение скрыться.

Реакции показывают, как животные в Крюгере научились ассоциировать людей с опасностью. Вероятно, это связано с охотой и касается не только нацпарка в ЮАР.

«Наши результаты подтверждаю свидетельство того, что дикая природа во всем мире боится человека как суперхищника – гораздо больше, чем других хищников. Можно ожидать, что такой ощутимый страх перед людьми может привести к значительным экологическим последствиям», – пишут исследователи.

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Однако ученые заметили, что слоны вели себя иначе, чем другие млекопитающие. Когда динамики воспроизводили звуки львов, они не убегали, а объединялись и ломали все оборудование, производившее звуки.

Ученые отмечают, что уровень страха, показанный в этом исследовании, может сильно повлиять на экосистемы. Животные, спасающиеся от человеческих голосов, решительно покидали водопой в засушливый сезон, что обычно они делали крайне неохотно. Другие животные отказывались от еды, на добычу которой потратили время и силы.

Авторы работы надеются, что исследование поможет защитить животных от охоты и браконьерства. Они планируют установить громкоговорители в районах повышенного риска браконьерства, а затем смогут воспроизводить записи человеческих голосов, чтобы держать животных подальше от опасных районов.