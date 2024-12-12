Болтливые и семейные: 10 фактов о песцах острова Медный

Песцы на острове Медный (Командорские острова, Камчатка) – это уникальный реликтовый подвид, занесенный в Красную Книгу РФ. Это эндемик, который не встречается нигде, кроме островов Медный и Ушишир.

Медновский (командорский) песец – единственный хищник острова Медный и ключевой элемент местной экосистемы. Сейчас популяция песцов, которая начитывает менее 50 особей, может исчезнуть из-за голода и эпидемии ушной чесотки, которая ослабляет животных, особенно щенят.

Этот зверёк живёт в замкнутой экосистеме и сам по себе очень необычный. Вместе с фондом «Природа и люди» собрали 10 удивительных фактов об этих пушистых хищниках:

1 Песцы-самцы – заботливые папы

В уходе за детенышами они участвуют наравне с самками. Пока щенки не выходят из норы, самцы обеспечивают самку пищей.

2 Песец любит здоровый образ жизни

Он проходит в среднем по 11 километров в день – это примерно 15 000 шагов для человека. В поисках пищи песец может пробежать и больше, но часто — так и не найти, чем подкрепиться. К сожалению, на острове критически не хватает корма.

Фото: Илья Труханов / фонд Природа и люди

3 Песцы не ищут легких путей

Эти млекопитающие роют норы со множеством запутанных ходов и любят лабиринты. Они редко меняют норы и иногда живут всю жизнь в одном и том же жилище. Часто норы у них «передаются по наследству», и в одной и той же системе нор могут жить десятки, если не сотни поколений.

4 В свое время песцам пришлось научиться…

...раскрывать свою пасть шире, чем сородичам с материка. Предположительно — чтобы было удобнее поедать останки морских млекопитающих, которые относительно больше самих хищников.

Фото: Алексей Перелыгин / фонд Природа и люди

5 Медновский песец – очень разговорчивый зверёк

Он умеет издавать самые разные звуки, похожие на детский плач, улюлюкание индейцев, скулёж собаки, кудахтанье курицы и т. д. Кроме этого, песцы умеют громко лаять и грозно рычать.

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6 Медновские песцы животные семейные

В отличие от своих материковых собратьев, живущих парами, песцы на Командорских островах образуют сложные семьи — от 3 до 6 взрослых животных.

Фото: Алексей Перелыгин / фонд Природа и люди

7 Песец знает толк в согревании

Он с лёгкостью переносит отрицательные температуры до -65 °С, а на его лапках зимой подушечки покрыты мехом, чтобы комфортно передвигаться по снегу.

8 Островная форма песца носит название «голубой»

При этом цвет его меха весь год скорее дымчато-серовато-бурый с незначительными вариациями в оттенках в различные сезоны.

Фото: Илья Труханов / фонд Природа и люди

9 Немного цифр

Средний вес голубого песца 4,5 кг у самок и 5,5 кг у самцов – не тяжелее, чем домашний шпиц. Живут песцы до 7 лет, а еще — неплохо плавают, средняя скорость 2-2,5 км/ч.

10 На острове Медный сегодня насчитывается менее 50 песцов

Основные угрозы для популяции — эпизоотия (эпидемия) ушной чесотки и нехватка пищи.

Фото: Анна Рогачева / фонд Природа и люди