Болтливые и семейные: 10 фактов о песцах острова Медный

Песцы на острове Медный (Командорские острова, Камчатка) – это уникальный реликтовый подвид, занесенный в Красную Книгу РФ. Это эндемик, который не встречается нигде, кроме островов Медный и Ушишир.
Медновский (командорский) песец – единственный хищник острова Медный и ключевой элемент местной экосистемы. Сейчас популяция песцов, которая начитывает менее 50 особей, может исчезнуть из-за голода и эпидемии ушной чесотки, которая ослабляет животных, особенно щенят.
Этот зверёк живёт в замкнутой экосистеме и сам по себе очень необычный. Вместе с фондом «Природа и люди» собрали 10 удивительных фактов об этих пушистых хищниках:
Песцы-самцы – заботливые папы
В уходе за детенышами они участвуют наравне с самками. Пока щенки не выходят из норы, самцы обеспечивают самку пищей.
Песец любит здоровый образ жизни
Он проходит в среднем по 11 километров в день – это примерно 15 000 шагов для человека. В поисках пищи песец может пробежать и больше, но часто — так и не найти, чем подкрепиться. К сожалению, на острове критически не хватает корма.
Песцы не ищут легких путей
Эти млекопитающие роют норы со множеством запутанных ходов и любят лабиринты. Они редко меняют норы и иногда живут всю жизнь в одном и том же жилище. Часто норы у них «передаются по наследству», и в одной и той же системе нор могут жить десятки, если не сотни поколений.
В свое время песцам пришлось научиться…
...раскрывать свою пасть шире, чем сородичам с материка. Предположительно — чтобы было удобнее поедать останки морских млекопитающих, которые относительно больше самих хищников.
Медновский песец – очень разговорчивый зверёк
Он умеет издавать самые разные звуки, похожие на детский плач, улюлюкание индейцев, скулёж собаки, кудахтанье курицы и т. д. Кроме этого, песцы умеют громко лаять и грозно рычать.
Медновские песцы животные семейные
В отличие от своих материковых собратьев, живущих парами, песцы на Командорских островах образуют сложные семьи — от 3 до 6 взрослых животных.
Песец знает толк в согревании
Он с лёгкостью переносит отрицательные температуры до -65 °С, а на его лапках зимой подушечки покрыты мехом, чтобы комфортно передвигаться по снегу.
Островная форма песца носит название «голубой»
При этом цвет его меха весь год скорее дымчато-серовато-бурый с незначительными вариациями в оттенках в различные сезоны.
Немного цифр
Средний вес голубого песца 4,5 кг у самок и 5,5 кг у самцов – не тяжелее, чем домашний шпиц. Живут песцы до 7 лет, а еще — неплохо плавают, средняя скорость 2-2,5 км/ч.
На острове Медный сегодня насчитывается менее 50 песцов
Основные угрозы для популяции — эпизоотия (эпидемия) ушной чесотки и нехватка пищи.
На новогоднем лендинге от природоохранного фонда «Природа и люди» можно покормить уникального песца на острове Медный — заказать ему курицу, мясо, сухой корм или яйца. Продукты будут доставляться на остров в период навигации. В будущем году Фонд планирует осуществлять системную подкормку песца, бороться с ушным клещом,и главное — разработать системную программу по восстановлению популяции.