Брачную песню снежного барса на Алтае впервые сняли на видео

Ирбиса, призывно голосящего в ночи, поймала видеоловушка Сайлюгемского нацпарка.

Сотрудники Сайлюгемского нацпарка впервые на Алтае зафиксировали брачный крик снежного барса (Panthera uncia) с помощью видеоловушки. На ночных кадрах ирбис несколько раз громко истошно мяукает, совсем как мартовский кот, затем обходит стоящее дерево и удаляется. Этот крик ученые называют призывный зов.

Кадры были сняты 30 января, когда у ирбисов только начинается период гона. Снежный барс на видео призывает партнера, в горах такой крик разносится на много километров, так самки и самцы ищут друг друга, кроме того, кошачьи оставляют мочевые метки на скалах и земле, чтобы обозначить присутствие поблизости. Ранее на Алтае фотоловушки ни разу не фиксировали брачный зов снежных барсов.

Видео засняла видеоловушка Сайлюгемского нацпарка в долине реки Аргут, где находится кластер «Аргут». Видеоловушку проверили ученые нацпарка во время экспедиции, давшей старт учету численности снежного барса в регионе. Учет в Республике Алтай проходит в рамках общероссийского учета ирбиса в России.

«На видеоловушку брачный зов ирбиса мы поймали впервые. Сотрудники Сайлюгемского нацпарка слышали и записали, как кричит снежный барс в 2020 году во время экспедиции по учету численности ирбиса, но самого зверя тогда на видели, а тут на кадрах – хищник во всей красе. Численность снежных барсов мала, эти звери – одиночки, их личные участки огромны, например, мы фиксировали перемещение ирбиса по имени Хан на сто километров, период гона у ирбисов короткий. Именно поэтому так сложно угадать место установки камеры и зафиксировать такой редкий брачный зов. Это – уникальный случай», – Денис Гуляев, заместитель директора Сайлюгемского нацпарка.

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Период гона снежных барсов в России – это февраль-апрель. Ирбисы становятся более активны, чаще перемещаются, оставляют больше следов жизнедеятельности. В этот период ученые и проводят учет численности снежного барса – проверяют фотоловушки, собирают генетический материал на анализ, фиксируют следы на снегу.

В этом году общероссийский учет снежного барса стартовал в феврале и впервые пройдет во всех четырех регионах обитания вида: Республиках Алтай, Тыва, Бурятия и Красноярском крае. К учету присоединился Саяно-Шушенский заповедник в Красноярском крае, где недавно восстановили численность ирбиса до 10 особей. Задача учета – оценить изменение численности ирбиса и эффективность мероприятий по их сохранению.

Глотка ирбиса устроена таким образом, что он физически не может рычать. Вместо этого эти кошки шипят, ворчат и даже странным образом вопят.

Послушайте ещё одного снежного барса, исполняющего брачные песни, на съёмке ниже. Видео получено с помощью специализированных полевых камер, установленных вдоль естественных троп обитания хищника в долине Хаплу в Балтистане (Пакистан) среди Гималаев.