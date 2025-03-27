Браконьеры стали убивать меньше носорогов

К сожалению, угроза сохраняется из-за популярности их рогов на черном рынке.

Количество убийств носорогов в Южной Африке сократилось в прошлом году на 16%, рассказал министр окружающей среды страны. В прошлом году браконьеры погубили 420 этих величественных животных, а годом ранее – 499 особей, тогда в стране увеличились случаи истребления носорогов.

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В Южной Африке проживает самая большая популяция белых носорогов в мире, и почти половина всех черных носорогов. Белые и черные носороги – это два разных рода африканских носорогов, которые отличаются окрасом и размерами. Их рога являются одним из самых ценных и желанных товаров на чёрном рынке из-за их якобы целебных свойств. В особенности рога желают заполучить в восточноазиатских странах для применения в традиционной псевдомедицине, хотя предполагаемый эффект от их использования не был научно доказан (на деле рога носорогов не полезнее, чем наши с вами ногти или волосы – они состоят из белка кератина). Подсчитано, что из-за мифов, окружающих рога этих млекопитающих, в Южной Африке ежедневно погибает один носорог.

В попытках спасти стремительно уменьшающееся население носорогов, зоозащитники в последние годы начали применять в Южной Африке несколько стратегий. Ранее мы рассказывали о том, что учёные начали добавлять в рога толстокожих носорогов радиоактивное вещество, чтобы отвадить браконьеров. Другой стратегией в провинции Квазулу-Натал, которая больше всего пострадала от нелегальных убийств, является полное обезроживание животных – носорог без рога не представляет интереса для браконьеров, а выжить в Африке он может и так.

Оба этих способа борьбы с браконьерами уже зарекомендовали себя с лучшей стороны. Правда, ситуация остается тревожной в национальном парке Крюгера в ЮАР – в старейшем в стране заповеднике в прошлом году убили 88 носорогов. А в соседней Намибии в 2024 году количество случаев браконьерства выросло с 69 до 83, так что угроза для животных на африканском континенте сохраняется.