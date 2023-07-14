Британец нашел в своем саду кузнечика-мутанта

Необычный оттенок появился у насекомого из-за генетического нарушения.

В британском городе Лландегфан, расположенном на острове Англси (Уэльс), 65-летний фотограф-любитель Гэри Филлипс обнаружил редчайшего розового кузнечика, когда ухаживал за георгинами в собственном саду. Мужчину так поразил цвет насекомого, что он решил подкрасться к нему с фотоаппаратом и сделать несколько снимков.

В саду Гэри Филлипса оказался кузнечик вида конек короткокрылый (Chorthippus parallelus), который распространен по всей Великобритании. Однако, как правило, эти насекомые имеют зеленый, коричневый или зеленовато-коричневый окрас. Розовый оттенок у кузнечиков появляется из-за редкого генетического нарушения. При этом яркий цвет затрудняет маскировку насекомых и делает их уязвимыми перед хищниками.

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«Розовый окрас кузнечика вызван так называемым эритризмом — мутацией, при которой в панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Летом, когда трава меняет цвет, шансы таких кузнечиков на выживание увеличиваются, поскольку они становятся менее заметными», — отметил Пол Хезерингтон, специалист благотворительной организации по сохранению природы Buglife.

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