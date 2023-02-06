Британский наркоторговец попал за решетку из-за таксы

Преступник выдал себя рассылкой фотографий с собакой.

Наркоторговец из Ливерпуля (Великобритания) оказался за решеткой после того, как отправил знакомым фотографии таксы своей девушки. 27-летний Бобби Аллен выступал посредником в торговле героином и кокаином, используя для этого мессенджер EncroChat. Аллена выдали десятки фотографий собаки по кличке Деннис — он рассылал их своим контактам.

В тот момент, когда сотрудники полиции проводили обыск в доме бабушки Аллена в деревне Роби, они нашли фотоальбом с многочисленными фотографиями собаки под названием «Маленькая книга Деннис». Полицейские сопоставили снимки с фотографиями таксы из мессенджера, после чего идентифицировали Аллена как пользователя EncroChat с ником AcidGlove.

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Бобби Аллен Фото: Merseyside Police

Как показал анализ зашифрованных сообщений, которые хранились в мессенджере, Деннис оказался причастен к продаже как минимум 14 килограммов героина, десяти килограммов кокаина, 13 килограммов каннабиса, пяти килограммов кетамина и пяти тысяч таблеток экстази. Аллен признался в своем участии в поставках наркотиков и получил 13 лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что сотрудники тюрьмы в канадском городе Абботсфорд (штат Британская Колумбия, около 80 километров к востоку от Ванкувера) поймали во дворе исправительного учреждения голубя-наркокурьера: на птицу был надет маленький рюкзак с запрещенными веществами.