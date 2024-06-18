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Brookesia micra – самый маленький хамелеон на Земле

Brookesia micra

Настоящая кроха.

Самый маленький хамелеон в мире и одна из самых маленьких ящериц — Brookesia micra. Этот вид вырастает не более 29 мм в длину. Он обитает в лесу на острове Нуси-Хара (Мадагаскар). Там хамелеон совершенно незаметен на фоне опавших листьев и низких веток, где охотится на мелких насекомых. Короткий хвост и крохотные лапки не дают ему забраться по дереву выше 5-10 см от земли.

В род брукезия, к которому относится этот карликовый хамелеон, входят и другие маленькие хамелеоны. Все они обитают в лесной подстилке (напочвенный покров) исключительно на Мадагаскаре и ближайших островах. Ученые утверждают, что карликовые рептилии находятся под угрозой вымирания, поскольку мадагаскарские леса подвергаются незаконной вырубке, которая в последнее время значительно участилась.

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