Буддистский ритуал помог выдрам в Китае

А вот рыбам не повезло.

Новое исследование предполагает, что буддистский ритуал под названием «фаншэн», что обозначает «освобождение жизни», подсобил местным выдрам в поисках пищи.

Буддийские тексты описывают ритуал «фаншэн» как способ «возврата долга», «избавления от неудач», «исцеления от болезней» и «продления жизни». В соответствии с этой практикой буддисты, живущие на Тибетском нагорье на юго-западе Китая, выпускают рыбу, которую покупают на рынках, в местные реки. И эта практика очень понравилась речным выдрам (Lutra lutra).

«Религиозный выпуск рыбы может обеспечить дополнительные пищевые ресурсы для выдр. Выпущенная рыба, как правило, представляет собой экзотические, неместные – инвазивные – виды, такие как золотой карась (Carassius carassius) и сазан (Cyprinus carpio), которые могут распространять болезни или конкурировать с местными видами за ресурсы», – пишут исследователи.

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В исследовании отмечается, что местные власти запретили выпускать инвазивные виды рыб в дикую природу ещё в 2019 году, но жители или не знали об этом, или проигнорировали запрет, потому что верили в силу ритуала.

По словам исследователей, выдры всегда рады попробовать что-то новое – особенно когда речь идёт о новых вариантах пищи. Чтобы выяснить, питаются ли выдры «ритуальной» рыбой, команда проанализировала образцы фекалий этих куньих на берегах тех рек, куда буддисты выпускают рыбу.

И хотя неместные виды рыб – это очень малая часть от всех рыб, обитающих в здешних реках, исследователи обнаружили, что они составляют 20% добычи выдр – если судить по составу их экскрементов. Это позволяет предположить, что речные охотницы намеренно выискивают в воде ритуальную рыбу, а не охотятся на привычные для своего ареала виды.

Фото: hehaden / flickr.com

Экзотические виды рыб не приспособлены к холодным условиям с низким содержанием кислорода на Тибетском нагорье. В результате выпущенная рыба может плавать не так быстро, как местные виды, предположили исследователи, – и становится легкой добычей.