Будет жарко: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Ожидается, что температура воздуха превысит 30 градусов.
Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 6 июля до предпоследнего, «оранжевого» уровня.
«[Ожидается] очень высокая температура, 30...31 градус», – говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 12:00 до 18:00 четверга.
«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В метеобюро Москвы заявили, что четверг станет самым жарким днем с начала лета в городе. «Прежний максимум температуры на главной метеостанции (ВДНХ) отмечался 16 июня – 27,4 градуса», – уточнил представитель метеобюро.
Температурный рекорд 6 июля в Москве принадлежит 1938 году. Тогда столбик термометра поднялся до 36,2 градуса по Цельсию.
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