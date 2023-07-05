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Будет жарко: в Москве объявлен «оранжевый» уровень опасности

Фото: Фотобанк Moscow-Live / flickr.com

Крымская набережная

Ожидается, что температура воздуха превысит 30 градусов.

Гидрометцентр России повысил уровень погодной опасности в столице 6 июля до предпоследнего, «оранжевого» уровня.

«[Ожидается] очень высокая температура, 30...31 градус», – говорится в предупреждении метеоучреждения, которое действует с 12:00 до 18:00 четверга.

«Оранжевый» уровень означает, что погода опасна, имеется вероятность стихийных бедствий и нанесения ущерба. В метеобюро Москвы заявили, что четверг станет самым жарким днем с начала лета в городе. «Прежний максимум температуры на главной метеостанции (ВДНХ) отмечался 16 июня – 27,4 градуса», – уточнил представитель метеобюро.

Температурный рекорд 6 июля в Москве принадлежит 1938 году. Тогда столбик термометра поднялся до 36,2 градуса по Цельсию.

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