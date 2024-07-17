Будьте бдительны: эта оса прикидывается муравьем (и пандой!)

Эта милая малышка обладает жалом размером в четыре миллиметра и может сделать людям очень больно.

Euspinolia militaris многих может сбить с толку. Муравей, который маскируется под панду? Как бы не так!

Самое удивительное в этом насекомом то, что это и не панда (как неожиданно!), и даже не муравей. Хотя этих пушистых насекомых и называют бархатными муравьями, на самом деле они относятся к семейству ос-немок (Mutillidae, или бархатные муравьи) – ядовитых членистоногих, у которых ярко выражен половой диморфизм. Самки и самцы ос-немок имеют совершенно разные размеры, окраску и форму тела.

Муравей-панда Фото: Patricio Novoa Quezada / Flickr

По словам специалистов, самцы муравьев-панд по окрасу больше напоминают привычных нам ос. У них есть крылья, они могут летать (и, кстати, спариваются с самками именно в воздухе!), а вот жало у них отсутствует.

Самки этих пушистых ос не имеют крыльев, а их бархатистая белая шёрстка с черными пятнами на теле и вокруг глаз вызывает прямые ассоциации со знаменитыми китайскими бамбуковыми мишками. И подтекст у такой боевой раскраски вполне однозначный: «Не трогай, а то больно ужалю».

Жало самок может достигать примерно половины их восьмимиллиметрового тела – оно является модифицированным органом для откладывания яиц. Их ядовитые укусы могут быть для некоторых животных смертельными (их даже называют «убийцами коров»), а для человека – очень болезненными.

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Муравьи-панды в основном обитают в Южной Америке: Аргентине и Чили. Эти пятнистые осы живут поодиночке и не образуют колоний. После «воздушного» оплодотворения самки уходят под землю, чтобы паразитировать на гнёздах других насекомых. Они откладывают яйца в гнезда земляных пчёл или ос, и после вылупления их детёныши начинают пожирать личинки своих хозяев, наплевав на этикет и гостеприимство. Внутри этих гнёзд они вырастают до взрослых особей, начиная питаться нектаром и небольшими насекомыми. За двухлетний цикл жизни самка муравья-панды способна отложить до 2000 яиц.

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Ещё одна необычная черта муравьев-панд – это их способность издавать звуки в высоких тональностях вплоть до ультразвука. Учёные полагают, что так они отпугивают хищных грызунов или же сигнализируют о готовности спариваться.