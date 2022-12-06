Черепахе Джонатану исполнилось 190 лет: это старейшая рептилия в мире

За свою долгую жизнь Джонатан повидал немало всего, но всегда оставался невозмутимым гедонистом.

Самец черепахи по кличке Джонатан отметил 190-летие и стал самым старым животным в мире. Рептилия родилась в начале XIX века и последние 140 лет прожила на острове Святой Елены в Атлантическом океане.

Джонатан относится к виду гигантских сейшельских черепах (Aldabrachelys gigantea hololissa).

«Мировые войны, расцвет и падение Британской империи, множество умерших губернаторов, королей и королев, а Джонатан все это время был здесь, просто развлекаясь», — рассказал Джо Холлинз, который ухаживает за черепахой.

Жители острова решили устроить Джонатану трехдневную вечеринку по случаю его дня рождения. На ней черепахе будут давать ее любимые овощи и другие угощения. А в финале мероприятия будет показан анимационный фильм, посвященный жизни Джонатана. Кроме того, на память об имениннике выпустят специальную марку.

Предполагается, что Джонатан родился в 1832 году. Фотография Джонатана, датированная между 1882 и 1886 годами, показывает, что он к тому времени был взрослой особью. Это значит, что ему было не менее 50 лет.

Фотография Джонатана (слева), сделанная между 1882 и 1886 годами Фото: Guinness World Record

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Дожив до 2022 года, он побил рекорд Туи Малилу – мадагаскарской лучистой черепахи (Astrochelys radiata), которая умерла в 1965 году, прожив не менее 188 лет.

Сейчас Джонатан полностью ослеп и не чувствует запахов. Он живет на территории резиденции губернатора Святой Елены с другими гигантскими черепахами. Помимо еды, главные интересы Джонатана включают сон и совокупление.

«Он местная икона, символ стойкости перед лицом перемен», – говорит Джо Холлинз, ветеринар Джонатана, представителям Книги рекордов Гиннесса.

Долголетие Джонатана может быть непревзойденным на суше, но в воде есть и более старые животные. Например, гренландские полярные акулы (Somniosus microcephalus) имеют расчетную максимальную продолжительность жизни не менее 272 лет, гренландские киты могут жить около 260 лет, а некоторые стрекающие из рода гидр (Hydra) являются биологически бессмертными. Они гибнут только в случае болезней, или когда их съедают.

Ранее сообщалось, что кошка по кличке Флосси из Великобритании официально признана самой старой в мире — об этом сообщила Книга рекордов Гиннесса. На 25 ноября она прожила уже 26 лет и 344 дня, что примерно соответствует 120 человеческим годам.