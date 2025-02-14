«Черного демона» впервые увидели при свете дня вживую

Этот удильщик отличается не самой привлекательной внешностью (мягко говоря). Но возможность рассмотреть его живьём при свете дня – невероятная удача.

Исследователи, изучающие акул у побережья испанского острова Тенерифе, застали на поверхности «чёрного демона» и были крайне удивлены.

Такое мрачное прозвище принадлежит чёрному удильщику Джонсона (Melanocetus johnsonii) – глубоководному хищнику с острыми зубами, который известен тем, что привлекает своих жертв с помощью болтающейся на голове биолюминесцентной приманки.

Обычно чёрные удильщики обитают на глубине от 200 до 2000 метров. Застать их так близко к поверхности моря, да ещё и при свете дня, практически невозможно. По словам исследователей, которые заметили симпатягу, этот случай может стать первым в истории наблюдением за живой и взрослой особью M. johnsonii в лучах солнца.

К сожалению, после обнаружения удильщик прожил недолго. Члены экспедиции, которые заметили рыбу, сказали, что она была «в плохом состоянии» и скончалась через несколько часов. Всё это время исследователи наблюдали за ней.

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Почему «демон» подобрался к поверхности воды так близко у берегов Тенерифе, сказать сложно. Возможно, во всём виновато погодное явление Эль-Ниньо, из-за которого уменьшилось количество холодной воды, поднимающейся у побережья Северной Америки. Также есть вероятность, что удильщик спасался от кого-то или просто был болен.

Тело рыбы было доставлено в Музей природы и археологии (MUNA) в Санта-Крус-де-Тенерифе, где его подробно изучат, чтобы узнать чуть больше об этих загадочных и пугающих глубоководных существах.