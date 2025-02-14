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«Черного демона» из морских глубин впервые увидели при свете дня вживую

«Черного демона» впервые увидели при свете дня вживую

Этот удильщик отличается не самой привлекательной внешностью (мягко говоря). Но возможность рассмотреть его живьём при свете дня – невероятная удача.

Исследователи, изучающие акул у побережья испанского острова Тенерифе, застали на поверхности «чёрного демона» и были крайне удивлены. 

Такое мрачное прозвище принадлежит чёрному удильщику Джонсона (Melanocetus johnsonii) – глубоководному хищнику с острыми зубами, который известен тем, что привлекает своих жертв с помощью болтающейся на голове биолюминесцентной приманки.

Обычно чёрные удильщики обитают на глубине от 200 до 2000 метров. Застать их так близко к поверхности моря, да ещё и при свете дня, практически невозможно. По словам исследователей, которые заметили симпатягу, этот случай может стать первым в истории наблюдением за живой и взрослой особью M. johnsonii в лучах солнца. 

К сожалению, после обнаружения удильщик прожил недолго. Члены экспедиции, которые заметили рыбу, сказали, что она была «в плохом состоянии» и скончалась через несколько часов. Всё это время исследователи наблюдали за ней. 

Почему «демон» подобрался к поверхности воды так близко у берегов Тенерифе, сказать сложно. Возможно, во всём виновато погодное явление Эль-Ниньо, из-за которого уменьшилось количество холодной воды, поднимающейся у побережья Северной Америки. Также есть вероятность, что удильщик спасался от кого-то или просто был болен. 

Тело рыбы было доставлено в Музей природы и археологии (MUNA) в Санта-Крус-де-Тенерифе, где его подробно изучат, чтобы узнать чуть больше об этих загадочных и пугающих глубоководных существах. 

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