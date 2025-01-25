Численность диких животных сократилась в мире на 75% за полвека

Самое сильное падение наблюдается в Латинской Америке и в Карибском бассейне.

За последние 50 лет популяция диких животных в мире сократилась почти на три четверти, предупредили зоологи в преддверии конференции ООН по вопросам окружающей среды и климата.

В последнем выпуске Индекса живой планеты, составленном Зоологическим обществом Лондона (ZSL), исследователи проанализировали 5,495 видов земноводных, птиц, рыб, млекопитающих и рептилий и данные 35 тысяч тенденций в изменении в их численности.

Защитники окружающей среды пришли к выводу, что популяции диких животных в среднем сократились на 73 процента за последние полвека. Самое резкое сокращение численности животных и самый большой упадок наблюдается в Латинской Америке и Карибском регионе, где в среднем популяции сократились на 95%.

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По словам экспертов, такое драматичное влияние на животных оказала деятельность человека: разрушение среды обитания зверей ради постройки предприятий сельского хозяйства усугубилось климатическим кризисом. Защитники окружающей среды также опасаются, что человечество приближается к «точке невозврата» в отношении климатических изменений, когда из-за вырубки лесов и глобального потепления Амазония больше не сможет поглощать углекислый газ, а таяние ледяных щитов Гренландии и Западной Антарктиды приведёт к повышению уровня мирового океана.

К счастью в отчете упомянули и несколько положительных для животного мира моментов: рост численности горных горилл в Восточной Африке и восстановление популяций европейских бизонов в Центральной Европе.