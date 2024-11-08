Численность ежей сокращается: кто виноват и что делать?

Интенсивное развитие городов, активное фермерство и использование пестицидов поставило ежей не в лучшее положение.

По оценкам природоохранных организаций, за последнее десятилетие численность ежей сократилась как минимум на 30%. Красная книга Международного союза охраны природы присвоила ежам статус «находящиеся под угрозой исчезновения», а в России обыкновенный ёж (Erinaceus europaeus) находится под охраной сразу в нескольких областях.

Эксперты напоминают, что в плачевной судьбе ежей в первую очередь стоит винить урбанизацию, разрушающую зоны обитания животных, и пестициды, используемые садоводами – ежи в основном питаются насекомыми, а значит, травятся вместе с ними. Поучаствовать в спасении милых млекопитающих может каждый дачник, напоминают специалисты, если перестанет прибегать у себя на фазендах к ядовитым химикатам, уничтожающим вредителей (кстати, здесь мы рассказываем об интересном способе борьбы со слизнями с помощью пива).

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Фото: Pete O'Shea / Flickr

Помимо этого стоит стать повнимательнее на дорогах – многие ежи сейчас погибают под колёсами автомобилей. Ещё один совет для особенно эмпатичных читателей — это соорудить у себя на участках укрытия и домики для ежей, оставлять им лазы в заборах и позволять перемещаться между огородами.

А мы напоминаем, что зачастую ежи являются опасными переносчиками вируса бешенства, который при несвоевременном лечении в 100% случаев заканчивается летально. Летом бешенство поражает до 10% общей популяции ежей. Также они часто переносят на себе опасные бактерии и иксодовых клещей, которые, в свою очередь, могут быть заражены энцефалитом. Поэтому доброта добротой, но приближаться к ежам всё же настоятельно не рекомендуется, а в случае укусов важно незамедлительно обратиться в больницу.