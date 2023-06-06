Число лошадей Пржевальского в оренбургском заповеднике выросло до ста (и это очень хороший результат)

В заповеднике успешно реализуют программу по созданию полувольной популяции этого вида.
«Родителями сотой лошади стали лошади по имени Регнум и Шикра. Юбилейная кобылка проживает в новообразованном гареме жеребца Сандро, уже вовсю играет и пробует траву на зубок», – говорится в сообщении заповедника.
Заповедник отмечает, что Центр реинтродукции лошади Пржевальского «планировал достичь такой численности к 2030 году, но у лошадей были свои планы».
«И на то были причины: просторная заповедная степь, прекрасные пастбища, продуманная сеть водопоев, круглогодичный мониторинг, племенная работа, безопасность и защита. Количество редких и прекрасных лошадей Пржевальского в России растет, и эта тенденция сохранится», – отметили сотрудники заповедника.
Реализация программы по созданию полувольной популяции лошадей Пржевальского началась в октябре 2015 года, когда в Оренбург из Франции прибыли первые семь животных, которых после карантина выпустили в акклиматизационные загоны. Затем были завезены еще 30 лошадей из Венгрии.
Лошадь Пржевальского – один из немногих видов на Земле, который сохранен благодаря разведению в неволе. Дикие популяции животного были истреблены в Китае и Монголии в ХХ веке, в последний раз лошадь была замечена в природе в Джунгарском Гоби в 1969 году. Редкое животное включено в Красную книгу России с самым высоким статусом редкости – 0, а также в число 13 приоритетных видов национального проекта «Экология».
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